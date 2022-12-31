Тестовый пуск трамвая «МиНиН» состоялся в Нижнем Новгороде. Фото: Кира МИШИНА

Тестовый пуск нового трамвая «МиНиН» состоялся в Нижнем Новгороде 30 декабря. Об этом сообщает в своем телеграм-канале губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Вагон прошел испытание на первом участке вдоль Сормовского шоссе до станции «Варя». Фото: Кира МИШИНА

Так, вагон прошел испытание на первом участке вдоль Сормовского шоссе до станции «Варя». Стоит отметить, что этот участок обновили в рамках масштабной программы модернизации электротранспорта. Следующее испытание будет проходить в Автозаводском районе, а после в нагорной части города.

Название трамваев «МиНиН» означает Минск + Нижний Новгород. Фото: Кира МИШИНА

Напомним, в Нижегородской области дали старт совместному российско-белорусскому предприятию по производству трамваев. Торжественное открытие производства состоялось в Ворсме. Название трамваев «МиНиН» означает Минск + Нижний Новгород.

Планируется закупить 170 новых вагонов Фото: Кира МИШИНА

Кроме того, планируется обновить около 150 километров трамвайных линий и закупить 170 новых вагонов. По словам губернатора, это позволит увеличить среднюю скорость трамвая в 1,5 раза, а также снизить уровень шума и вибрации.

- Этот проект уже сейчас бьет все рекорды по темпам реализации. От задумки до создания нового нижегородского трамвая прошло всего чуть больше полугода, - отметил Глеб Никитин.