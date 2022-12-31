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Общество31 декабря 2022 9:31

Тестовый пуск трамвая «МиНиН» состоялся в Нижнем Новгороде

Начались ходовые испытания
Полина ШИБАЛКИНА
Тестовый пуск трамвая «МиНиН» состоялся в Нижнем Новгороде.

Тестовый пуск трамвая «МиНиН» состоялся в Нижнем Новгороде.

Фото: Кира МИШИНА

Тестовый пуск нового трамвая «МиНиН» состоялся в Нижнем Новгороде 30 декабря. Об этом сообщает в своем телеграм-канале губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Вагон прошел испытание на первом участке вдоль Сормовского шоссе до станции «Варя».

Вагон прошел испытание на первом участке вдоль Сормовского шоссе до станции «Варя».

Фото: Кира МИШИНА

Так, вагон прошел испытание на первом участке вдоль Сормовского шоссе до станции «Варя». Стоит отметить, что этот участок обновили в рамках масштабной программы модернизации электротранспорта. Следующее испытание будет проходить в Автозаводском районе, а после в нагорной части города.

Название трамваев «МиНиН» означает Минск + Нижний Новгород.

Название трамваев «МиНиН» означает Минск + Нижний Новгород.

Фото: Кира МИШИНА

Напомним, в Нижегородской области дали старт совместному российско-белорусскому предприятию по производству трамваев. Торжественное открытие производства состоялось в Ворсме. Название трамваев «МиНиН» означает Минск + Нижний Новгород.

Планируется закупить 170 новых вагонов

Планируется закупить 170 новых вагонов

Фото: Кира МИШИНА

Кроме того, планируется обновить около 150 километров трамвайных линий и закупить 170 новых вагонов. По словам губернатора, это позволит увеличить среднюю скорость трамвая в 1,5 раза, а также снизить уровень шума и вибрации.

- Этот проект уже сейчас бьет все рекорды по темпам реализации. От задумки до создания нового нижегородского трамвая прошло всего чуть больше полугода, - отметил Глеб Никитин.

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