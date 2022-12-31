Тестовый пуск трамвая «МиНиН» состоялся в Нижнем Новгороде.
Фото: Кира МИШИНА
Тестовый пуск нового трамвая «МиНиН» состоялся в Нижнем Новгороде 30 декабря. Об этом сообщает в своем телеграм-канале губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.
Вагон прошел испытание на первом участке вдоль Сормовского шоссе до станции «Варя».
Фото: Кира МИШИНА
Так, вагон прошел испытание на первом участке вдоль Сормовского шоссе до станции «Варя». Стоит отметить, что этот участок обновили в рамках масштабной программы модернизации электротранспорта. Следующее испытание будет проходить в Автозаводском районе, а после в нагорной части города.
Название трамваев «МиНиН» означает Минск + Нижний Новгород.
Фото: Кира МИШИНА
Напомним, в Нижегородской области дали старт совместному российско-белорусскому предприятию по производству трамваев. Торжественное открытие производства состоялось в Ворсме. Название трамваев «МиНиН» означает Минск + Нижний Новгород.
Планируется закупить 170 новых вагонов
Фото: Кира МИШИНА
Кроме того, планируется обновить около 150 километров трамвайных линий и закупить 170 новых вагонов. По словам губернатора, это позволит увеличить среднюю скорость трамвая в 1,5 раза, а также снизить уровень шума и вибрации.
- Этот проект уже сейчас бьет все рекорды по темпам реализации. От задумки до создания нового нижегородского трамвая прошло всего чуть больше полугода, - отметил Глеб Никитин.