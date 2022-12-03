В Нижегородской области стартовало российско-белорусское производство трамваев. Фото: телеграм-канал Глеба Никитина

В Нижегородской области дали старт совместному российско-белорусскому предприятию по производству трамваев. Об этом сообщает губернатор региона Глеб Никитин в своем телеграм-канале.

Торжественное открытие производства состоялось в Ворсме. В мероприятии принимали участие глава региона, замминистр промышленности и торговли РФ Альберт Каримов, Посол Беларуси в России Дмитрий Крутой, а также министр промышленности РБ Александр Рогожников.

По словам Глеба Никитина, площадка станет производственной базой для модернизации системы городского электротранспорта в Нижнем Новгороде.

«Наша программа - крупнейшая в России! По-настоящему уникальный пример сотрудничества!» - отметил губернатор Нижегородской области.

Так, было решено, что в Ворсме произведут для Нижнего Новгорода около 170 трамваев, в их числе и трехсекционные.

«Название у них со смыслом – "МиНиН", что означает Минск + Нижний Новгород» - поделился Глеб Никитин в телеграм-канале.

Трамваи будут удобны и комфортабельны для всех, как для пожилых людей и родителей с колясками, так и для людей с ограниченными возможностями здоровья.