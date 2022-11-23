170 новых трамваев закупят в Нижнем Новгороде в рамках концессии. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

170 новых трамваев планируется закупить в Нижнем Новгороде в рамках концессии по обновлению электротранспорта. Об этом заявил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в ходе своей прямой линии.

- Городской электротранспорт у нас находится в очень изношенном состоянии. В связи с этим мы подписали огромный, самую большую в стране и самую комплексную концессию по обновлению электротранспорта, - отметил Глеб Никитин. - В отличие от других городов, у нас будут заменены все пути в двухпутном исполнении и будет закуплено 170 единиц подвижного состава трамваев. Это новейшие машины, которые будут тихо и плавно ходить. Первый новый трамвай мы ожидаем уже в этом году в рамках этой концессии.

По словам губернатора, чтобы как можно скорее начать работу в этом направлении, ведется работа по обновлению путей на улице Коминтерна. То же самое происходит в верхней части на проспекте Гагарина.