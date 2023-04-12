Характерно для пустыни: Синоптик назвала причину участившихся смерчей в Нижегородской области

Синоптик назвала причину участившихся смерчей в Нижегородской области. Фото: Александр КОЦ, Дмитрий СТЕШИН

Причиной участившихся пылевых вихрей в Нижегородской области является недостаток зеленых насаждений. Об этом «КП – Нижний Новгород» сообщила начальник отдела Гидрометцентра ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС» Ольга Мокеева.

- Эти пыльные столбы и вихри характерны для пустынного климата, - пояснила специалист. - Теперь это и у нас наблюдается. Вихри возникают все чаще, потому что в регионе мало лесозащитных полос.

По ее словам, в городах ведется большое строительство, возводятся новые микрорайоны, деревья вроде бы и сажают, но пока они достигнут необходимой биомассы, пройдут годы и десятилетия.

Как сообщалось ранее, в последнее время в Нижегородской области участились смерчи – пылевые вихри, которые поднимают с земли песок и грязь и устремляются в небо.

Подобные пылевые столбы были замечены в поселке Неклюдово на Бору, а также в Сормовском районе. Но самый большой «хобот» наблюдали водители, проезжавшие 12 апреля по Автозаводскому шоссе в Дзержинске. Большой пылевой столб даже сорвал металлические листы с крыши здания.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Возможно ли землетрясение в Нижнем Новгороде: эксперты ответили на важный вопрос после разрушений в Турции и Сирии

Череда разрушительных землетрясений накрыла Турцию и Сирию 6 февраля – там природная катастрофа унесла жизни свыше 15 тысяч человек, а пострадавших оказалось практически в пять раз больше. Журналист «Комсомолки» узнала у экспертов, возможно ли землетрясение в Нижнем Новгороде и что делать во время этого стихийного бедствия (подробности).

Синоптики: Такой же смерч, как в Чувашии, возможен этим летом и в Нижнем Новгороде

Смерчи редки для европейской части России, но все-таки возможны как в Чувашии, так и в Нижнем Новгороде (подробности).