Синоптики: Такой же смерч, как в Чувашии, возможен этим летом и в Нижнем Новгороде

Такие явления бывают после долгого зноя. Фото: прокуратура Чувашии.

«Торнадо», о котором сообщали жители Чувашии вечером 27 июня, на деле оказалось смерчем. Об этом «КП-Нижний Новгород» рассказала руководитель отдела метеопрогнозов Нижегородского гидрометцентра Ольга Мокеева.

По ее словам, смерчи редки для европейской части России, но все-таки возможны как в Чувашии, так и в Нижнем Новгороде.

- Конечно, у нас могут быть смерчи этим летом. Особенно такие явления бывают после интенсивного прогрева, долгого зноя, на смену которому подходит холодный атмосферный фронт. Контрасты температур в слоях атмосферы возникают сумасшедшие. Это все приводит к большим тропическим облакам, кинетическая энергия в которых сумасшедшая. Такие условия способствуют выталкиванию «веревочки» смерча, - рассказала она.

В нашем регионе, по словам синоптика, подходящие для смерча климатические условия создаются обычно в середине лета, когда идет интенсивный прогрев нижних слоев атмосферы. Быстрее они прогреваются в той местности, где меньше растительности, например, в душном густонаселенном мегаполисе.

- До сих пор остается непревзойденным смерч, который произошел в Нижнем Новгороде 3 июля 1974 года. Скорость ветра тогда достигла 48 метров в секунду и прибор сломался. В пересчете на километры в час это 172 километра в час, - добавила Мокеева.

В заключение она сказала, что вперед смерчей нижегородцам стоит опасаться таких опасных природных явлений, как грозы, град диаметром 20 мм и более, шквалистый ветер. Бывают в нашем регионе и шаровые молнии. Все эти явления могут представлять угрозу жизни человека.

Как отличить торнадо от смерча?

Смерч - это сильный маломасштабный вихрь под облаками с вертикальной но чаще изогнутой осью. Давление в смерче понижено. Он опускается в виде воронки от основания кучево-дождевого облака, причем из одного облака может опускаться несколько смерчей.

Торнадо — это явление, которое отмечается именно в США. Сильный вихрь со скоростями ветра от 50 до 100 метров в секунду. Отличается исключительно большой повторяемостью по сравнению с европейскими тромбами (смерчами).