Возможно ли землетрясение в Нижнем Новгороде: эксперты ответили на важный вопрос после разрушений в Турции и Сирии

Возможно ли землетрясение в Нижнем Новгороде и что делать во время этого стихийного бедствия. Фото: Кристина БЕРБАСОВА

Череда разрушительных землетрясений накрыла Турцию и Сирию 6 февраля – там природная катастрофа унесла жизни свыше 15 тысяч человек, а пострадавших оказалось практически в пять раз больше. И самое ужасное, что с каждым часом эти пугающие цифры продолжают расти. За ликвидацией последствий мощных подземных толчков с сочувствием и содроганием уже несколько дней следит весь мир и у многих возникает одна и та же мысль – существует ли угроза землетрясения в моем городе? Журналист «Комсомолки» узнала у экспертов, возможно ли землетрясение в Нижнем Новгороде и что делать во время этого стихийного бедствия.

Риск возникновения землетрясения в Нижнем Новгороде

Самое главное, что важно знать – Нижегородская область расположена на Восточно-Европейской платформе, у которой тектоническая активность слабая и вероятность возникновения здесь сильных землетрясений не велика.

– Сильные и частые землетрясения случаются в местах стыков литосферных плит, то есть на окраинах платформ. А Нижний Новгород находится в центральной части платформы, поэтому подземные толчки здесь возникают или в качестве отголосков дальних землетрясений, которые как раз происходят на периферии литосферных плит, или это автономные землетрясения, которые спровоцированы техногенным воздействием, – рассказал «КП-Нижний Новгород» кандидат географических наук, доцент кафедры географии, географического и геоэкологического образования НГПУ им. К. Минина Андрей Асташин.

Так, слабые и менее масштабные землетрясения могут возникнуть из-за заполнения чаш водохранилищ, выработки полезных ископаемых, добычи нефти и газа, затопления заброшенных шахт.

Рекомендации от МЧС. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Прошлые землетрясения

А что насчёт отголосков сейсмических явлений? Ощущали ли когда-то нижегородцы «дрожь земли» из-за землетрясений, которые удалены от нашего региона на тысячи километров? Такое, безусловно, было. Одним из самых ощутимых землетрясений в России было то, что произошло в акватории Охотского моря 24 мая 2013 года. Магнитуда стихии тогда составила 8,2 баллов, а очаг подземных толчков залегал на глубине 602 километра. Ударные волны от этих подземных толчков разошлись очень далеко и добрались даже до Нижнего Новгорода. Тогда «дрожь» и толчки ощутили жители и работники высоток.

– Я сидела на своем рабочем месте, в офисе в центре города, – рассказала нижегородка Валентина Плотникова, – и вдруг почувствовала, как меня качнуло на стуле. При этом из чашки на столе расплескался чай. Честно говоря, я подумала, что мне показалось. Но потом из соседнего кабинета прибежала моя коллега и рассказала, что тоже почувствовала колебания.

Землетрясение также было зафиксировано на территории Нижегородской области в конце 70-х годов. Тогда магнитуда сейсмособытия достигла 3-4 баллов.

Нижегородская область расположена на Восточно-Европейской платформе. Фото: Кристина БЕРБАСОВА

Тектонические разломы не активны

По словам эксперта, Восточно-Европейская платформа не такая уж и монолитная. Этот крупный блок земной коры рассечен разломами, и Нижегородская область как раз лежит в пределах двух более мелких литосферных плит.

– Северная часть региона лежит на Варяжской плите, а южная – в пределах Сарматской. Как и все платформы, она имеет двухъярусное строение: кристаллический фундамент лежит на глубине порядка двух километров, а все остальное перекрыто толщей осадочных пород, – объяснил Андрей Асташин. – Поскольку мы живем как раз на границе литосферных плит, хотя и далеко не столь активных, как литосферные плиты крупных платформ, то у нас, конечно, в некоторой степени вероятность развития сейсмических процессов увеличивается. Но хочу успокоить, этот разлом давно не активен, тем более перепады высот довольно существенны.

КОНКРЕТНО

Что делать если началось землетрясение?

Если вы находитесь на первом этаже здания, то срочно покиньте здание – выбегайте на улицу на открытое место (в вашем распоряжении 15-20 секунд).

Если так вышло, что вы застряли на верхних этажах здания, то встаньте возле капитальных стен, опорных колонн в узких коридорах внутри здания или в дверных проемах, предварительно открыв двери. Также можно спрятаться под стол или кровать. Как только толчки прекратятся, стоит немедленно выйти из здания на открытое место. Пользоваться лифтом исключено!

Особо опасно во время землетрясения укрываться рядом с окнами и мебелью со стеклом; стоять рядом с тяжелыми, громоздкими предметами; прыгать из окон или с балконов; пользоваться источниками открытого огня во время и сразу после подземных толчков.

Если вы находитесь на улице, то отойдите как можно дальше от зданий, высоких столбов и заборов. При нахождении в местах большого скопления людей и при возникновении паники двигайтесь в направлении движения толпы. Если вы упали, постарайтесь встать на одно колено и рывком подняться в сторону движения.

Если же подземные толчки застали вас в автомобиле, то остановите машину в месте, где отсутствует угроза обрушения и создания помех движению; откройте двери, чтобы при необходимости можно было быстро выйти.

С другими полезными рекомендациями можно ознакомиться в памятке на сайте ГУ МЧС России по Нижегородской области.

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