«Страшно, жесть!»: Смерч напугал жителей Нижегородской области

Пылевой столб увидели проезжавшие мимо водители. Фото: СОЦСЕТИ

Самый настоящий смерч наблюдали 12 апреля жители Нижегородской области. Пылевой вихрь бушевал на Автозаводском шоссе в Дзержинске – природную стихию сняли на камеру проезжавшие мимо водители.

На кадрах видно, как огромный широкий столб пыли, уходящий в небо, кружит по промзоне вдоль трассы недалеко от АЗС.

- Смотри, смерч! Страшно, надо быстрее проезжать, - комментирует происходящее автор видео, - Жесть!

В этот момент пылевой вихрь «набрасывается» на небольшое здание и проходится по его крыше, срывая с нее металлические листы.

Накануне подобный пылевой хобот образовался на обочине дороги в поселке Неклюдово на Бору – однако тот вихрь был совсем маленький и явно не представлял опасности для окружающих. Водители также сняли его на камеру и выложили в интернет. В соцсетях его уже окрестили мини-смерчем. Еще одно такое торнадо очевидцы наблюдали на проспекте Кораблестроителей в Сормовском районе.

- На "кораблях" со стороны дороги тоже было пару мелких вихрей . Пыль подняли и ремонтникам все заборы раскидали, - рассказал очевидец Кирилл К.

По словам начальника отдела Гидрометцентра ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС» Ольги Мокеевой, причиной участившихся пылевых вихрей является недостаток зелени.

- Эти пыльные столбы и вихри характерны для пустынного климата. Теперь это наблюдается и у нас. В городах ведется большое строительство, возводятся новые микрорайоны, - деревья вроде бы и сажают, но пока они достигнут необходимой биомассы, пройдут годы и десятилетия. Вихри возникают все чаще, потому что у нас мало лесозащитных полос, - пояснила Ольга Мокеева.