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Авто12 апреля 2023 9:30

Нижегородский суд отказался арестовывать российские активы Volkswagen по второму иску ГАЗа

Сумма новых исковых требований Горьковского автозавода составила 28,4 млрд рублей
Ирина ШВЫРКАЕВА
Ирина ШВЫРКАЕВА
Нижегородский суд отказался арестовывать российские активы Volkswagen по второму иску ГАЗа.

Нижегородский суд отказался арестовывать российские активы Volkswagen по второму иску ГАЗа.

Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

Нижегородский арбитражный суд отказался арестовывать активы немецкого концерна Volkswagen по второму иску Горьковского автозавода. Соответствующее решение опубликовано в картотеке на сайте суда.

Согласно информации, второй иск от ГАЗа поступил в суд 7 апреля – предприятие требовало взыскать с компании Volkswagen 28,4 млрд рублей. Представители Горьковского автозавода ходатайствовали о принятии мер для обеспечения иска, однако 11 апреля суд вынес отрицательное решение по этому поводу. Заседание назначено на 7 июня 2023 года, сейчас ведется подготовка в судебному разбирательству.

История разбирательств

Первый иск к немецкому автоконцерну Volkswagen, с которым ГАЗ сотрудничал более 10 лет, нижегородский завод подал 14 марта 2023 года. В нем ГАЗ требовал расторгнуть соглашения о контрактной сборке автомобилей и взыскать с компании более 15,5 млрд рублей неустойки. В результате суд «заморозил» активы VW в Калуге – был наложен арест на производственные здания, оборудование и даже доли немецкой компании в «Фольксваген Груп Рус». Кроме того, суд запретил Федеральной налоговой службе осуществлять с Volkswagen любые регистрационные действия.

Однако через пару недель тот же суд удовлетворил ходатайство компании Volkswagen о частичном снятии ареста с ее активов в России, тем самым фактически позволив продать завод в Калуге, где также велась сборка машин немецкого концерна.

Сотрудники Горьковского автомобильного завода в Нижнем Новгороде остались недовольны таким решением и высказали намерение обратиться в Правительство РФ с просьбой взять под контроль эту ситуацию.

Успешное сотрудничество

Горьковский автозавод и компания Volkswagen начали сотрудничество в 2011 году. Тогда ГАЗ принял на себя обязательства по производству автомобилей, принадлежащих концерну Volkswagen Group, а немецкая компания пообещала оказывать технологическую, инженерную и техническую поддержку, необходимую для сборки машин. На мощностях ГАЗа собирали Volkswagen Taos, Volkswagen Jetta, Skoda Kodiaq, Skoda Karoq, Skoda Yeti и Skoda Octavia – здесь было организовано производство полного цикла. Практически каждый год по заказу партнера ГАЗ выпускал новую модель.

ГАЗ хочет вновь выпускать легковушки

Однако в марте 2022 года Volkswagen объявил о своем уходе из России, и производство на ГАЗе было приостановлено. Сейчас сотрудники предприятия хотят добиться выплаты неустойки немецким концерном и возобновить производство легковых автомобилей.

- На момент остановки производства в марте 2022 года три тысяч человек остались без работы. Спустя год многие из них до сих пор находятся в режиме производственного простоя, ожидая возобновления производства. Поэтому у нас нет другого выхода, кроме как добиться компенсации наших затрат, возобновить производство и вернуть людей на завод. И мы работаем над этим, - пояснил руководитель производства автомобилей Volkswagen и Skoda Горьковского автозавода Александр Подоплелов.

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