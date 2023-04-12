Нижегородский суд отказался арестовывать российские активы Volkswagen по второму иску ГАЗа. Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

Нижегородский арбитражный суд отказался арестовывать активы немецкого концерна Volkswagen по второму иску Горьковского автозавода. Соответствующее решение опубликовано в картотеке на сайте суда.

Согласно информации, второй иск от ГАЗа поступил в суд 7 апреля – предприятие требовало взыскать с компании Volkswagen 28,4 млрд рублей. Представители Горьковского автозавода ходатайствовали о принятии мер для обеспечения иска, однако 11 апреля суд вынес отрицательное решение по этому поводу. Заседание назначено на 7 июня 2023 года, сейчас ведется подготовка в судебному разбирательству.

История разбирательств

Первый иск к немецкому автоконцерну Volkswagen, с которым ГАЗ сотрудничал более 10 лет, нижегородский завод подал 14 марта 2023 года. В нем ГАЗ требовал расторгнуть соглашения о контрактной сборке автомобилей и взыскать с компании более 15,5 млрд рублей неустойки. В результате суд «заморозил» активы VW в Калуге – был наложен арест на производственные здания, оборудование и даже доли немецкой компании в «Фольксваген Груп Рус». Кроме того, суд запретил Федеральной налоговой службе осуществлять с Volkswagen любые регистрационные действия.

Однако через пару недель тот же суд удовлетворил ходатайство компании Volkswagen о частичном снятии ареста с ее активов в России, тем самым фактически позволив продать завод в Калуге, где также велась сборка машин немецкого концерна.

Сотрудники Горьковского автомобильного завода в Нижнем Новгороде остались недовольны таким решением и высказали намерение обратиться в Правительство РФ с просьбой взять под контроль эту ситуацию.

Успешное сотрудничество

Горьковский автозавод и компания Volkswagen начали сотрудничество в 2011 году. Тогда ГАЗ принял на себя обязательства по производству автомобилей, принадлежащих концерну Volkswagen Group, а немецкая компания пообещала оказывать технологическую, инженерную и техническую поддержку, необходимую для сборки машин. На мощностях ГАЗа собирали Volkswagen Taos, Volkswagen Jetta, Skoda Kodiaq, Skoda Karoq, Skoda Yeti и Skoda Octavia – здесь было организовано производство полного цикла. Практически каждый год по заказу партнера ГАЗ выпускал новую модель.

ГАЗ хочет вновь выпускать легковушки

Однако в марте 2022 года Volkswagen объявил о своем уходе из России, и производство на ГАЗе было приостановлено. Сейчас сотрудники предприятия хотят добиться выплаты неустойки немецким концерном и возобновить производство легковых автомобилей.

- На момент остановки производства в марте 2022 года три тысяч человек остались без работы. Спустя год многие из них до сих пор находятся в режиме производственного простоя, ожидая возобновления производства. Поэтому у нас нет другого выхода, кроме как добиться компенсации наших затрат, возобновить производство и вернуть людей на завод. И мы работаем над этим, - пояснил руководитель производства автомобилей Volkswagen и Skoda Горьковского автозавода Александр Подоплелов.

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