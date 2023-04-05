ГАЗ просит Правительство РФ взять под контроль ситуацию с Volkswagen

Сотрудничество Горьковского автозавода и Volkswagen длилось более 10 лет. Фото: Михаил Сорокин

Сотрудники Горьковского автомобильного завода в Нижнем Новгороде намерены обратиться в Правительство РФ с просьбой взять под контроль ситуацию с немецким концерном Volkswagen, который решил уйти с российского рынка, так и не выплатив многомиллиардные убытки нижегородскому предприятию. Об этом сообщил председатель рабочих советов ГАЗа Евгений Морозов.

Возобновить производство

По словам Евгения Морозова, сегодня в Нижнем Новгороде простаивают мощности контрактной сборки на 140 тысяч легковых автомобилей в год, потеряно три тысячи рабочих мест. Трудовой коллектив счел неприемлемым решение немецкого концерна закрыть производство в России, не исполнив при этом взятые на себя обязательства, поэтому сотрудники ГАЗа намерены отстаивать справедливость.

- Наша цель – возобновить производство легковых автомобилей, возродить бренды ГАЗа и сохранить рабочие места и занятость людей, - заявил Евгений Морозов. - Мы планируем обратиться в Министерство промышленности и торговли России и надеемся, что Правительство РФ возьмет под контроль данную ситуацию и не позволит уйти компании Volkswagen из России, не вернув средства нашему предприятию для реализации нового проекта на площадях ГАЗа.

Слева направо: представитель профкома ГАЗа Елена Загустина, руководитель производства VW и Skoda ГАЗа Александр Подоплелов, председатель рабочих советов ГАЗа Евгений Морозов, контрольный мастер производства VW и Skoda Елена Морина. Фото: Михаил Сорокин

История сотрудничества

Горьковский автозавод и компания Volkswagen начали сотрудничество в 2011 году. Тогда ГАЗ принял на себя обязательства по производству автомобилей, принадлежащих концерну Volkswagen Group, а немецкая компания пообещала оказывать технологическую, инженерную и техническую поддержку, необходимую для сборки машин.

- Для нас это стоило огромных усилий и ресурсов, чтобы в короткий срок запустить совместное производство автомобилей в Нижнем Новгороде. Для того, чтобы соответствовать высоким требованиям Volkswagen, мы постоянно проводили обучение персонала и повышение его квалификации. Мы модернизировали действующее оборудование, запускали новые процессы, которые были необходимы для успешного выпуска новых моделей, - рассказал руководитель производства автомобилей Volkswagen и Skoda Горьковского автозавода Александр Подоплелов.

Каждый год новая модель

На мощностях ГАЗа собирали Volkswagen Taos, Volkswagen Jetta, Skoda Kodiaq, Skoda Karoq, Skoda Yeti и Skoda Octavia – здесь было организовано производство полного цикла. Практически каждый год по заказу партнера ГАЗ выпускал новую модель, которая была сложнее предыдущей. Помимо этого в 2013 году на площадях завода начали производство мостов, а в 2015 году наладили выпуск лонжеронов на все модели нижегородской сборки.

На производстве иномарок работали более трех тысяч человек, а в период пиковых нагрузок – до пяти тысяч.

Контракт был заключен до конца 2025 года, однако в марте 2022-го Volkswagen Group публично объявило о своем решении приостановить производство своих автомобилей в России, в том числе и на территории завода в Нижнем Новгороде. Концерн не только прекратил производство автомобилей, но и остановил все работы, связанные с запуском новых проектов, финансирование и подготовку к реализации которых активно проводили многие предприятия «Группы ГАЗ».

- На момент остановки производства в марте 2022 года три тысяч человек остались без работы. Спустя год многие из них до сих пор находятся в режиме производственного простоя, ожидая возобновления производства. Поэтому у нас нет другого выхода, кроме как добиться компенсации наших затрат, возобновить производство и вернуть людей на завод. И мы работаем над этим, - пояснил Александр Подоплелов.

Суд да дело

В марте 2023 года арбитражный суд Нижегородской области наложил арест на акции и имущество концерна Volkswagen в России после искового требования Горьковского автомобильного завода, который оценил убытки в сумму свыше 15 миллиардов рублей. Однако 3 апреля тот же суд удовлетворил ходатайство компании Volkswagen о частичном снятии ареста с ее активов в России, тем самым фактически позволив продать завод в Калуге, где также велась сборка машин немецкого концерна.

Представитель профкома ГАЗа Елена Загустина считает происходящее несправедливым по отношению к сотрудникам нижегородского предприятия, поскольку на запуск этого производства в Нижнем Новгороде было затрачено много усилий.

- За все необходимо нести ответственность, - уверена Елена Загустина. - И мы хотим, чтобы Volkswagen выплатил неустойку за остановку нашего производства. Мы хотим выпускать легковые автомобили. У нас для этого есть все возможности: технологии, оборудование, конструкторские школы, желание.

По словам рабочих советов Горьковского автозавода, коллектив намерен приложить все усилия, чтобы не дать немецкому концерну уйти из России без исполнения обязательств, а также возобновить производство легковых автомобилей на мощностях ГАЗа в Нижнем Новгороде.