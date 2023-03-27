В Госдуме РФ требуют не отпускать Volkswagen без компенсаций ГАЗу

Производство автомобилей Volkswagen и Skoda стартовало на площадке ГАЗа в Нижнем Новгороде в 2012 году. Фото: Иван СОКОЛОВ

В Госдуме РФ призвали Минпромторг РФ взять под контроль ситуацию с ущербом, нанесенным ГАЗу компанией Volkswagen. Германский концерн расторг соглашение о контрактной сборке автомобилей на площадке ГАЗа и теперь спешит повыгоднее продать свои российские активы. Депутат Госдумы РФ от Нижегородской области Наталья Назарова считает, что этого допускать нельзя и Volkswagen сначала должен возместить убытки российскому автопроизводителю.

О том, что Министерство промышленности и торговли РФ должно взять под особый контроль ситуацию, сложившуюся с попыткой ухода из России компании Volkswagen и ее уклонением от выполнения финансовых обязательств в отношении ГАЗа, заявила депутат Госдумы РФ от Нижегородской области Наталья Назарова.

«СМИ пишут, что Volkswagen выбирает себе покупателя в России, который предложит лучшие условия сделки, даст побольше цену, выплатит его долги. Разве мы можем позволять западной компании, которая содействует антироссийским санкциям, выторговывать себе тепличные условия ухода из страны, в то время как эта же компания наносит удар по российской компании, одному из ведущих автопроизводителей страны, находящемуся под санкциями США?», — отметила депутат.

Производство автомобилей Volkswagen и Skoda полного цикла с инвестициями 300 млн евро стартовало на площадке ГАЗа в Нижнем Новгороде в 2012 году. Судя по всему, сотрудничество было успешным и во всем устраивало зарубежных партнеров: его не просто регулярно пролонгировали (последний раз — до конца 2025 года), но постоянно расширяли. Так, в мае 2021 года немцы торжественно запускали на ГАЗе производство очередной новой модели кроссовера.

Но весной прошлого года Volkswagen, как и многие другие западные компании, публично объявил о намерении приостановить производство своих автомобилей в России. Формулировка, конечно, немного лукавая: сборка на ГАЗе и завод в Калуге были остановлены полностью, персонал перевели в режим простоя с оплатой 2/3 заработной платы. Причем в случае с ГАЗом сейчас автозавод сам несет эти расходы. А что Volkswagen? А Volkswagen пытается найти покупателей на свои активы. Тут тоже надо внести ясность: речь идет в основном именно о калужском предприятии. Недавно сообщалось, что Volkswagen нашел покупателя на эту площадку и ряд своих российских юрлиц и после оформления сделки собирается покинуть Россию окончательно.

В это время на ГАЗе в Нижнем Новгороде — простаивают мощности контрактной сборки на 140 тысяч легковых автомобилей в год, потеряны 3 тыс. рабочих мест, сорваны закупки компонентов, остановлены важнейшие для отрасли проекты по локализации. Логично, что в этих условиях компания обращается в суд. Для градообразующего и системно значимого предприятия это вопрос не репутации, а социальной ответственности. В иске к Volkswagen, поданном в нижегородский арбитраж, автозавод потребовал признать досрочное расторжение соглашения о контрактной сборке незаконным и взыскать с бывших партнеров убытки в 15,575 млрд руб. В качестве обеспечительных мер юристы ходатайствовали о наложении ареста на российские активы германского концерна до решения спора, суд эти требования поддержал. И это обоснованно: ведь как только Volkswagen продаст бизнес, в России его больше ничего не держит. По крайней мере, свой уход с нижегородской площадки концерн называет «взаимосогласованным», то есть добровольно компенсировать ГАЗу явно ничего не собирается.

Депутат Наталья Назарова призвала профильные министерства «не допустить такой безнаказанности, которая может еще и создать прецедент для других западных компаний»: «В сегодняшних условиях, когда недружественные страны воюют против нашей страны на всех фронтах, в том числе и в экономике, промышленности, это недопустимо». Сложно с ней не согласиться.