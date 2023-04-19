Поиски 10-летнего Саши Левичева, пропавшего два месяца назад, возобновились в Нижегородской области

Мальчик пропал 23 февраля. Фото: Евгения ЖЕНЕЦКАЯ

Практически два месяца прошло с момента начала поисков 10-летнего Саши Левичева, пропавшего в деревне Великий Враг Кстовского района. Днем 23 февраля мальчик ушел из дома на улице Садовой на прогулку и больше на связь с родными и близкими не выходил. Несколько суток ребёнка искали по всем окрестным территориям, но позже были обнаружены следы на реке, ведущие к полынье. Тогда к работе приступили водолазы. Поиски продолжали вести как на суше, так и под водой. Однако в начале марта лёд на реке стал таять, подводные погружения прекратили.

– Большую территорию обследовали, но, увы, технически продолжать подводные поиски пока невозможно, – рассказал тогда «КП – Нижний Новгород» руководитель поисково-спасательного отряда «Волонтер» Сергей Шухрин. – Скорее всего, уже никто ничего делать не будет до настоящей весны, до лета.

Наконец, на улице наступила тёплая весна, а значит и появился шанс на продолжение поисков мальчика. Правда, уже не таких масштабных, как только он пропал. Сейчас на реке и прибрежных территориях рейды проводят аварийно-спасательные отряды Кстовского, Борского и Воротынского районов. Специалисты не отбрасывают возможность того, что мальчик утонул, поэтому и ищут всплывшее тело.

– Водолазные работы уже неэффективны, тело могло унести течением на сотни километров, – поделился с «Комсомолкой» куратор Кстовского филиала ПСО «Волонтёр» Артур Бакоян.

Напомним, что ранее корреспонденту «Комсомолки» также удалось выяснить новые подробности загадочного исчезновения – как оказалось, в день исчезновения ребенок был не один.

– Когда началась шумиха, мы сразу проверили записи с камер видеонаблюдения. На записях видно, что у нас они были в 14:45, потом зашли к родителям за буром и рыбацкой сеткой и пошли на рыбалку все так же втроем. А уже в 15:09 старшие мальчики возвращались с реки вдвоем – Саши с ними уже не было. В руках у них был все тот же бур и сетка. Шли они совершенно спокойно – ни криков, ни паники, – вспоминает продавец местного магазина.

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