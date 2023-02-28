Взял бур и пошел с друзьями на рыбалку: Стали известны неожиданные подробности загадочного исчезновения 10-летнего Саши Левичева в Нижегородской области

Поиски ребенка продолжаются пятые сутки. Фото: Василий КРОТОВ

В Нижегородской области пятые сутки продолжаются поиски 10-летнего Саши Левичева, пропавшего в деревне Великий Враг Кстовского района. Ребенок ушел из своего дома на улице Садовой еще 23 февраля и до сих пор не вернулся. Привлеченные волонтеры и сотрудники правоохранительных органов прочесали все окрестные территории, водолазы обследовали дно Волги. Но все пока тщетно. И вот сегодня появились неизвестные подробности загадочного исчезновения – как оказалось, в тот день ребенок был не один.

Отпросился пойти погулять

Деревня Великий Враг расположена всего в нескольких километрах от Кстова. В небольшом населенном пункте с населением всего в 500 человек новость об исчезновении ребенка стала настоящим шоком. Тем более, что местные жители знают и саму семью, и пропавшего мальчика.

- Это очень хорошая семья, - рассказывают соседи. – Мама работает в местной здравнице, папа- охранник. В семье у них двое мальчишек – оба ухоженные, под присмотром. А уж сам Саша вообще замечательный ребенок – всегда улыбнется, поздоровается.

Перед долгими праздниками старший сын Левичевых отпросился к бабушке с дедушкой, а вот Саша решил отдыхать дома с родителями.

Дом самого Саши расположен довольно далеко от реки. Фото: Василий КРОТОВ

- В тот день с утра он был дома, а потом попросился гулять, - рассказала «КП-Нижний Новгород» мама пропавшего мальчика Ирина Левичева. – Я думала, что он пошел к одноклассникам за овраг, поэтому ни о чем плохом даже не подумала. Лишь когда он не вернулся домой, я забила тревогу и позвонила мужу на работу, рассказав, что Саша пропал.

Домой возвращались без него

К поискам сразу подключились все местные жители. Вскоре подъехала полиция и волонтеры. Первым делом начали прочесывать окрестности, проверять записи с камер видеонаблюдения. Тогда-то и выяснились неожиданные подробности. Как оказалось, в момент исчезновения ребенок был на прогулке не один.

- Незадолго до исчезновения они втроем прибегали ко мне в магазин за леденцами – Саша и двое мальчишек постарше, - вспоминает продавец местного магазина, расположенного всего в нескольких метрах от дома Левичевых. – Когда началась шумиха, мы сразу проверили записи с камер видеонаблюдения. На записях видно, что у нас они были в 14:45, потом зашли к родителям за буром и рыбацкой сеткой и пошли на рыбалку все так же втроем. А уже в 15:09 старшие мальчики возвращались с реки вдвоем – Саши с ними уже не было. В руках у них был все тот же бур и сетка. Шли они совершенно спокойно – ни криков, ни паники.

О том, что в тот день они действительно были с Сашей, один из подростков признался только поздней ночью. Второй продолжал уверять, что ребенок попросту замерз и пошел домой в половине четвертого дня. А уж куда он делся дальше – они ни сном, ни духом.

В этом магазине ребенка видели незадолго до исчезновения. Фото: Василий КРОТОВ

- Тот, что постарше все-таки признался в половине пятого утра, что Саша был с ними. И то, видимо, под нажимом полиции, - рассказывает Ирина Левичева. – А второй так и молчит. Я сама с ними не говорила. Когда начались поиски, я ездила к их родителям, но там был выключен свет. И никто не открыл дверь.

Не ходил на реку один

По словам Ирины, Саша никогда не ходил на реку один, только в сопровождении взрослых – либо с отцом, либо с двоюродной сестрой. А уж о том, чтобы пойти туда зимой, и речи не было. Стоит отметить, что путь на реку из деревни Великий Враг действительно не для слабонервных. Одна дорога обрывается крутым обрывом, а вторая – идет прямиком по петляющей дороге, на крутых поворотах которой то и дело выныривают неожиданные машины. Как добрались на реку мальчишки, и что произошло на берегу, теперь разбираются сотрудники правоохранительных органов.

- Честно говоря, не скажу, что они близко дружили, - вспоминает мама пропавшего ребенка. – Раньше эти мальчишки появлялись здесь только летом. И Саша не раз говорил, что они его бьют. Но потом проходило какое-то время, все забывалось – и они снова вместе уходили гулять. А после Нового года у них в семье, наконец, решилась проблема с газом, и они приехали сюда и зимой. Но я понятия не имела, что он ушел гулять именно с ними.

Тем временем спасатели и волонтеры продолжают поиски ребенка. К работе привлечены водолазная группа и судно на воздушной подушке. За это время было обследовано больше двух тысяч квадратных метров дня, но пока все тщетно. Также к поискам подключились волонтеры из Москвы, Ярославля, Владимира и других городов.

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