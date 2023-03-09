Две недели прошло с момента начала поисков. Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

Две недели прошло с момента начала поисков 10-летнего Саши Левичева, пропавшего в деревне Великий Враг Кстовского района. Днем 23 февраля мальчик ушел из дома на улице Садовой на прогулку и не вернулся. На связь с родными и близкими он тоже не выходил. Первые несколько суток в надежде найти ребёнка волонтёры и полицейские прочесывали все окрестные территории. Тем временем дно Волги ежедневно обследовали водолазы, но сейчас подводные погружения прекратили.

– Сейчас там сложная ледовая обстановка, катер на якорь поставить нельзя, лед откалывается, нырять они не могут, потому что это опасно. Большую территорию обследовали водолазы, свыше двух километров, но, увы, технически продолжать поиски пока невозможно, – рассказал «КП – Нижний Новгород» руководитель поисково-спасательного отряда «Волонтер» Сергей Шухрин. – Скорее всего, уже никто ничего делать не будет до настоящей весны, до лета.

Волонтёры в поисках мальчика участвовали первые двое суток, а потом, когда были найдены следы к полынье, занялись информационной поддержкой. Они распространяли информацию в соцсетях, расклеивали ориентировки и искали записи видеокамер, а также видеорегистраторов.

В первую неделю к поискам также присоединялись ребята из всероссийского волонтёрского отряда «Добротворец». Люди приезжали из разных городов (Москвы, Владимира и Иваново), чтобы прочесать дворы, улицы и другую местность.

– Поиски не продолжаются, потому что сейчас нет никакого смысла искать из-за таяния льда. Мне кажется, уже ничего и не начнут, – опечалено рассказала «Комсомолке» продавец местного магазина.

Пока что поиски Саши Левичева результатов не дали. Но если мальчик действительно утонул, то его тело вполне могло утянуть течением на неопределенное расстояние.

Напомним, что ранее корреспонденту «Комсомолки» также удалось выяснить новые подробности загадочного исчезновения – как оказалось, в день исчезновения ребенок был не один.

– Когда началась шумиха, мы сразу проверили записи с камер видеонаблюдения. На записях видно, что у нас они были в 14:45, потом зашли к родителям за буром и рыбацкой сеткой и пошли на рыбалку все так же втроем. А уже в 15:09 старшие мальчики возвращались с реки вдвоем – Саши с ними уже не было. В руках у них был все тот же бур и сетка. Шли они совершенно спокойно – ни криков, ни паники, – вспоминает продавец местного магазина.

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