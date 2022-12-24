Опубликовано видео с места ДТП на мосту в Нижнем Новгороде, где погибли три человека. Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

Видео с места страшной аварии на Мызинском мосту в Нижнем Новгороде, где погибли три человека, появилось в сети. Первые кадры трагедии опубликовала пресс-служба регионального ГУ МЧС России.

Страшная авария произошла около 22 часов в пятницу на Мызинском мосту: там столкнулись фура и две легковушки. По оперативной информации нижегородского управления МВД, одна из легковушек, ехавшая в сторону заречной части города, вылетела на встречную полосу и столкнулась сразу с несколькими машинами.

На опубликованных кадрах видно, что одним из участников аварии стал автовоз, груженный машинами. Легковушки от удара превратились в груду искореженного металла – так, что людей пришлось вырезать оттуда спасателям.

- Силами сотрудников МЧС и специалистов аварийно-спасательного отряда Нижнего Новгорода проводилось деблокирование из автомобилей,- сообщили в региональном управлении ГУ МЧС России.

В результате три человека погибли до приезда скорой помощи. Еще пять были доставлены в больницу, среди них есть ребенок. О состоянии пострадавших рассказали в региональном минздраве.

Обстоятельства ДТП выясняются, прокуратура уже начала проверку по факту смертельной аварии.

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На кадрах видно, насколько сильные повреждения получили автомобили (подробности).