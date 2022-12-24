Прокуратура начала проверку после ДТП с тремя погибшими на Мызинском мосту в Нижнем Новгороде. Фото: Прокуратура Нижегородской области

Прокуратура Нижегородской области организовала проверку по факту массового ДТП на Мызинском мосту в областном центре, в результате чего три человека погибли и пятеро в больнице. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

- На место происшествия для координации действий правоохранительных органов и спецслужб, а также установления всех обстоятельств произошедшего выехала заместитель прокурора района Ольга Смотракова. Ход и результаты процессуальной проверки по факту аварии взяты прокуратурой на контроль, - сообщили в ведомстве.

Массовая авария произошла на Мызинском мосту в Нижнем Новгороде около 22 часов в пятницу 23 декабря. Участниками ДТП стали грузовик и две легковушки. Три человека погибли, еще пятеро пострадали. Людей зажало в искореженных машинах так, что их пришлось вырезать сотрудникам МЧС.

Среди пострадавших есть ребенок. Мальчик в состоянии средней степени тяжести доставлен в детскую областную больницу. Обстоятельства ДТП устанавливаются.