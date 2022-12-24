Врачи рассказали о состоянии пострадавших в массовом ДТП на Мызинском мосту в Нижнем Новгороде

В аварии погибли 3 человека. Фото: Прокуратура Нижегородской области

Врачи оценивают состояние мальчика, пострадавшего в массовом ДТП на Мызинском мосту в Нижнем Новгороде, как средней степени тяжести. Об этом сообщил министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов в своем телеграм-канале.

- Ребёнок доставлен в детскую областную больницу Нижнего Новгорода. Диагноз - сотрясение головного мозга, гематома височной области, госпитализирован в нейрохирургическое отделение, - поделился министр.

Кроме того, в аварии пострадали еще четверо взрослых, включая маму мальчика. В областную больницу им. Семашко доставлены три женщины в возрасте от 30 до 33 лет, мобилизованы дополнительные бригады медиков. Две из них находятся в состоянии средней степени тяжести, состояние еще одной - тридцатилетней женщины - оценивается как тяжелое. У нее сочетанная травма и перелом таза. У двух других сочетанные травмы, переломы и закрытая черепно-мозговая травма. Кроме того, в больницу был доставлен мужчина - он был осмотрен врачами, но от госпитализации отказался.

Страшная авария произошла на Мызинском мосту около 22 часов 23 декабря. По предварительным данным, легковушка, ехавшая со стороны Щербинок в заречную часть города, вылетела на встречку и собрала еще несколько машин, включая автовоз.

В аварии погибли три человека: они получили травмы, не совместимые с жизнью и скончались до приезда врачей.

- Первые машины скорой медицинской помощи прибыли на место ДТП через 9 минут 12 секунд. К сожалению, трое из 8 пострадавших погибли на месте до приезда скорой медицинской помощи, - написал Давид Мелик-Гусейнов.

Прокуратура начала проверку по факту страшного ДТП.