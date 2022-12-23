Три человека погибли и пять пострадали в массовом ДТП на Мызинском мосту в Нижнем Новгороде. Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

Три человека погибли в массовом ДТП на Мызинском мосту в Нижнем Новгороде вечером 23 декабря, еще пятеро пострадали, среди них есть ребенок. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.

По оперативной информации, в пятницу около 22 часов на Мызинском мосту столкнулись грузовик и две легковые машины.

- По имеющимся на текущий момент данным, легковой автомобиль, двигавшийся со стороны микрорайона Щербинки в сторону заречной части города, не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с несколькими автомашинами, - сообщили в региональном ГУ МВД.

В результате трое взрослых погибли на месте, еще пять человек получили различные травмы.

Людей из искореженных машин пришлось доставать спасателям. Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

- Ребёнок средней степени тяжести доставлен в детскую областную больницу Нижнего Новгорода. Диагноз - сотрясение головного мозга, гематома височной области, госпитализирован в нейрохирургическое отделение, - сообщил министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов.

Прокуратура начала проверку. Фото: Прокуратура Нижегородской области

Легковушки так искорёжило от удара, что доставать людей пришлось спасателям МЧС - на месте работало сразу 24 сотрудника ведомства.

- Силами сотрудников МЧС и специалистов аварийно-спасательного отряда Нижнего Новгорода проводилось деблокирование из автомобилей,- сообщили в региональном управлении ГУ МЧС России.

Пять человек доставлены в больницу. Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

Взрослые пострадавшие на «скорой» были доставлены в областную больницу им. Семашко, мобилизованы дополнительные бригады медиков.

Сейчас на месте аварии работают сотрудники ГИБДД и других правоохранительных органов. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Прокуратура Нижегородской области начала проверку по факту аварии.

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