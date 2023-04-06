ИТ-кампус мирового уровня «Неймарк» начали строить в Нижнем Новгороде

На первом этапе будет построено 18 корпусов в районе улицы Большие Овраги. Фото: АНО «Проектный офис стратегии развития Нижегородской области».

В Нижнем Новгороде началось строительство межвузовского ИТ-кампуса мирового уровня. В рамках первого этапа реализации проекта будет построено 18 корпусов в районе улицы Большие Овраги, сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

Генеральным подрядчиком первой очереди строительства выступает компания «Монотек Строй». Сейчас она занимается обустройством строительного городка, уже смонтировано ограждение и сделаны внутренние дороги. На стройплощадке задействованы 50 рабочих и четыре единицы техники.

Сейчас идет обустройство строительного городка. Фото: АНО «Проектный офис стратегии развития Нижегородской области»

ИТ-кампус будет строиться в пять этапов. В рамках первой очереди будет возведено 13 шестиэтажных и 5 четырехэтажных корпусов на 1300 студентов – они должны быть готовы уже в 2024-2025 году. Вторая и третья очереди предполагают строительство двух корпусов на 4 тысячи человек на территории ННГУ им. Лобачевского. На четвертом этапе здесь же появится образовательный корпус с ФОКом и конференц-центром, а в рамках пятой очереди построят учебный корпус около метромоста – он будет рассчитан на 5 тысяч студентов.

Первая очередь строительства завершится к 2025 году. Фото: АНО «Проектный офис стратегии развития Нижегородской области»

Общая площадь ИТ-кампуса составит более 216 тысяч кв.м., будет создано около 5,5 тысячи мест для обучения студентов по цифровым профессиям. Общая стоимость проекта оценивается в 41 млрд рублей, из которых 19,3 млрд рублей – средства федерального гранта.

- ИТ-кампус – это масштабный проект, который полностью изменит подход к подготовке ИТ-специалистов в регионе. Кампус будет полностью отвечать вызовам времени и запросам, которые сегодня есть у компаний-лидеров рынка цифровой продукции. Кроме того, проект является важнейшим элементом нашей системы поддержки научных разработок, включающей НОЦ, ИНТЦ «Квантовая долина», «Технопарк Н2О». Современные подходы к научной деятельности требуют активного использования компьютерных технологий. Кроме того, кампус станет стимулом для развития целого ряда городских территорий, – подчеркнул губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Нижегородский ИТ-кампус получил название в честь ученого-математика Юрия Неймарка, основавшего факультет вычислительной математики и кибернетики в ННГУ имени Лобачевского.

Макет ИТ-кампуса "Неймарк". Фото: Кирилл Мартынов

Проект по созданию межвузовского ИТ-кампуса мирового уровня в Нижнем Новгороде является частью национального проекта «Наука и университеты», направленного на привлечение талантливой молодежи в науку. ИТ-кампусы также будут построены в Томске, Москве, Новосибирске, Калининграде, Уфе, Челябинске и Екатеринбурге.

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