Драйвер новой экономики: IT-квартал появится в историческом центре Нижнего Новгорода к 2024 году

Разговоры о том, что Ильинская улица превратится в центр IT-индустрии Нижегородской области, ведутся уже несколько месяцев. В начале декабря 2019 года в опубликованном инвестиционном проекте появилась информация, что одну из центральных улиц приволжской столицы планируется изменить до неузнаваемости уже в ближайшие пять лет.

Проектом предусмотрено восстановление исторического центра Нижнего Новгорода с созданием современного IT-квартала как драйвера новой городской экономики. Он будет включать в себя центр обработки данных, конгрессный модуль, общественный парк и социальную инфраструктуру. Авторы проекта считают, что это позволит «перезапустить» экономику пространства и обеспечить приток новых активностей и туристов.

Общая стоимость проекта оценивается в 27,8 миллиарда рублей – сейчас ведется поиск инвестора, готового вложить средства в его реализацию. Власти считают, что IT-квартал окупится за пять лет.

КОНКРЕТНО

В планах

строительство IT-кампуса площадью 100 тысяч квадратных метров

создание порядка 10 тысяч рабочих мест

выпускать из IT-университета порядка 1,5 тысяч человек в год

привлечь к работе ТОП-10 нижегородских IT-компаний,