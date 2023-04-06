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Происшествия6 апреля 2023 14:40

«В нее кидали тухлыми крабовыми палочками»: Стало известно, почему учительница подняла руку на подростка в школе Нижнего Новгорода

Стали известны подробности инцидента в нижегородской школе, где учительница ударила подростка учебником
Мария СОРОКИНА
По словам одноклассников, пострадал не тот школьник, который вел себя плохо на уроке.

По словам одноклассников, пострадал не тот школьник, который вел себя плохо на уроке.

Фото: Олег УКЛАДОВ

В родительских чатах Нижнего Новгорода второй день не утихают страсти вокруг инцидента, произошедшего в школе №79, где учительница во время урока применила силу к одному из учеников. «Комсомолка» узнала подробности произошедшего, а также причину столь резкого поступка педагога.

Преступление и наказание

Накануне все городские паблики облетел ролик, снятый на уроке иностранного языка в седьмом классе вышеупомянутой школы. Впрочем, как и все подобные видео, ролик начинается не с начала, а «на самом интересном месте» - камеру включил один из учеников, когда обстановка в классе уже накалилась до предела. Все, что видно на 25-секундном видео, - как учительница, подойдя к последней парте, руками хватает мальчика за одежду, пытается его то ли ударить, то ли вытащить со своего места.

- Я ничего не сделал! Вы ваще что ли? – то и дело кричит ученик.

- Еще раз так сделаешь!... Еще так сделаешь! – грозится учительница, обрывая речь на полуслове. Все это ученики снимают на видео, не стесняясь вслух комментировать матом происходящее.

Что осталось за кадром?

Если подходить формально к этой ситуации, то учитель поднял на подростка руку – разумеется, это не есть нехорошо. Но что же осталось за кадром всей этой истории? С чего все началось?

Как удалось выяснить «Комсомолке» у одного из учеников, ребята, что называется, сами напросились. Они не слушали урок и кидались посторонними предметами, в том числе и в учителя. Но пострадал, как утверждают очевидцы, невиновный.

- Они кидались тухлыми крабовыми палочками, - рассказала «КП – Нижний Новгород» присутствовавшая на уроке Дарина*. - Кидался не тот мальчик, которому «прилетело». Сначала она его ударила учебником, а потом еще и рукой. С урока он не ушел, Виолетта Николаевна его отругала и заставила досиживать до конца.

Заступился министр

Виолетта Николаевна работает в школе больше семи лет, преподает английский и немецкий языки. На сайте по подбору репетиторов для подготовки к ГИА о ней нет ни одного плохого отзыва.

После произошедшего инцидента учительница по требованию директора написала объяснительную, где рассказала, как все было. По словам педагога, ученики унижали ее и кидались посторонними предметами, на замечания не реагировали - вот нервы и сдали. Многие нижегородцы в интернете отнеслись с сочувствием к педагогу и встали на ее сторону. Заступился за Виолетту Николаевну и заместитель губернатора Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов.

- Любой человек эмоционально среагирует, когда ему в лицо и в волосы летит непонятное белое и липкое вещество. И если перед тобой маленький ребенок, еще можно как-то перевести все в шутку и внушить, что так делать нельзя. А когда это уже осознанный человек, хоть еще и формально по возрасту ребенок, сил на шутки и внушения просто нет, - прокомментировал министр в соцсетях.

Претензий не имеют

Мелик-Гусейнов совместно с профильными ведомствами досконально разобрался в этой истории. Он опасается, что урок из этой ситуации усвоила только учительница.

- Я более чем уверен, что сам подросток и его друзья, не стеснявшиеся в кадре сопровождать этот эпизод вульгарной бранью, смеющиеся над происходящим, так ничего и не поняли. И замечательную учительницу Виолетту Николаевну, уже тысячу раз упрекнувшую саму себя, хочу верить, что поймут родители этих детей. Мне хочется верить, что им не все равно. А если не поймут, то тогда это самое плохое в этой ситуации, - резюмировал Давид Мелик-Гусейнов.

Сейчас школа проводит расследование данной ситуации, родителей юных провокаторов вызвали к директору, к делу подключилась полиция. Как сообщили в региональном управлении МВД, «инцидент возник по причине некорректного поведения одного из школьников».

- В присутствии матери мальчик был опрошен сотрудниками ПДН. Претензий к педагогу они не имеют. В настоящее время сотрудниками ОВД проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД по Нижегородской области.

* - имя изменено.

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