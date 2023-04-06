«В нее кидали тухлыми крабовыми палочками»: Стало известно, почему учительница подняла руку на подростка в школе Нижнего Новгорода

По словам одноклассников, пострадал не тот школьник, который вел себя плохо на уроке. Фото: Олег УКЛАДОВ

В родительских чатах Нижнего Новгорода второй день не утихают страсти вокруг инцидента, произошедшего в школе №79, где учительница во время урока применила силу к одному из учеников. «Комсомолка» узнала подробности произошедшего, а также причину столь резкого поступка педагога.

Преступление и наказание

Накануне все городские паблики облетел ролик, снятый на уроке иностранного языка в седьмом классе вышеупомянутой школы. Впрочем, как и все подобные видео, ролик начинается не с начала, а «на самом интересном месте» - камеру включил один из учеников, когда обстановка в классе уже накалилась до предела. Все, что видно на 25-секундном видео, - как учительница, подойдя к последней парте, руками хватает мальчика за одежду, пытается его то ли ударить, то ли вытащить со своего места.

- Я ничего не сделал! Вы ваще что ли? – то и дело кричит ученик.

- Еще раз так сделаешь!... Еще так сделаешь! – грозится учительница, обрывая речь на полуслове. Все это ученики снимают на видео, не стесняясь вслух комментировать матом происходящее.

Что осталось за кадром?

Если подходить формально к этой ситуации, то учитель поднял на подростка руку – разумеется, это не есть нехорошо. Но что же осталось за кадром всей этой истории? С чего все началось?

Как удалось выяснить «Комсомолке» у одного из учеников, ребята, что называется, сами напросились. Они не слушали урок и кидались посторонними предметами, в том числе и в учителя. Но пострадал, как утверждают очевидцы, невиновный.

- Они кидались тухлыми крабовыми палочками, - рассказала «КП – Нижний Новгород» присутствовавшая на уроке Дарина*. - Кидался не тот мальчик, которому «прилетело». Сначала она его ударила учебником, а потом еще и рукой. С урока он не ушел, Виолетта Николаевна его отругала и заставила досиживать до конца.

Заступился министр

Виолетта Николаевна работает в школе больше семи лет, преподает английский и немецкий языки. На сайте по подбору репетиторов для подготовки к ГИА о ней нет ни одного плохого отзыва.

После произошедшего инцидента учительница по требованию директора написала объяснительную, где рассказала, как все было. По словам педагога, ученики унижали ее и кидались посторонними предметами, на замечания не реагировали - вот нервы и сдали. Многие нижегородцы в интернете отнеслись с сочувствием к педагогу и встали на ее сторону. Заступился за Виолетту Николаевну и заместитель губернатора Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов.

- Любой человек эмоционально среагирует, когда ему в лицо и в волосы летит непонятное белое и липкое вещество. И если перед тобой маленький ребенок, еще можно как-то перевести все в шутку и внушить, что так делать нельзя. А когда это уже осознанный человек, хоть еще и формально по возрасту ребенок, сил на шутки и внушения просто нет, - прокомментировал министр в соцсетях.

Претензий не имеют

Мелик-Гусейнов совместно с профильными ведомствами досконально разобрался в этой истории. Он опасается, что урок из этой ситуации усвоила только учительница.

- Я более чем уверен, что сам подросток и его друзья, не стеснявшиеся в кадре сопровождать этот эпизод вульгарной бранью, смеющиеся над происходящим, так ничего и не поняли. И замечательную учительницу Виолетту Николаевну, уже тысячу раз упрекнувшую саму себя, хочу верить, что поймут родители этих детей. Мне хочется верить, что им не все равно. А если не поймут, то тогда это самое плохое в этой ситуации, - резюмировал Давид Мелик-Гусейнов.

Сейчас школа проводит расследование данной ситуации, родителей юных провокаторов вызвали к директору, к делу подключилась полиция. Как сообщили в региональном управлении МВД, «инцидент возник по причине некорректного поведения одного из школьников».

- В присутствии матери мальчик был опрошен сотрудниками ПДН. Претензий к педагогу они не имеют. В настоящее время сотрудниками ОВД проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД по Нижегородской области.

* - имя изменено.