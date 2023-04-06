Мелик-Гусейнов заступился за учительницу, ударившую подростка учебником. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Заместитель губернатора Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов заступился за учительницу немецкого языка, которая ударила подростка учебником в школе № 79. По его словам, причиной эмоциональной реакции стало то, что учащиеся во время урока унижали педагога, кидая в нее «непонятное белое липкое вещество» (в городских пабликах пишут, что это были тухлые крабовые палочки).

- И если перед тобой маленький ребенок, еще можно как-то перевести все в шутку и внушить, что так делать нельзя. А когда это уже осознанный человек, хоть еще и формально по возрасту ребенок, сил на шутки и внушения просто нет, - объясняет Мелик-Гусейнов.

По его словам, он вместе с профильными ведомствами детально разобрался в этой ситуации. Учительница, ставшая героиней видеоролика, снятого на камеру кем-то из учеников, написала объяснительную. Сейчас школа проводит расследование этого инцидента.

- К сожалению, в этой истории урок усвоила только учительница. Я более, чем уверен, что сам подросток и его друзья, не стеснявшиеся в кадре сопровождать этот эпизод вульгарной бранью, смеющиеся над происходящим, так ничего и не поняли. И замечательную учительницу Виолетту Николаевну, уже тысячу раз упрекнувшую саму себя, хочу верить, что поймут родители этих детей. Мне хочется верить, что им не все равно. А если не поймут, то тогда это самое плохое в этой ситуации, - написал министр в своем телеграм-канале.