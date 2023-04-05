Учительница избила подростка учебником в школе №79 Нижнего Новгорода

Сначала женщина ударила одного ученика, затем набросилась на другого. Фото: Иван ВИСЛОВ

Преподавательница немецкого языка ударила ребенка в школе №79, расположенной в Сормовском районе Нижнего Новгорода. Как сообщают очевидцы в сообществе «Нижний Новгород Без цензуры», женщина сначала ударила учебником одного ученика, а затем набросилась на другого. Сам учащийся при этом говорил, что ничего такого не делал.

По одной из версий, учительница отреагировала на поведение кого-то из учащихся.

С целью выяснить подробности произошедшего корреспондент «КП-Нижний Новгород» направил запрос в региональное министерство образования. К настоящему моменту ответ не получен. Следите за новостями!

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