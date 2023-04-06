В школе №79 Нижнего Новгорода начато расследование инцидента на уроке немецкого языка

Выясняются все обстоятельства инцидента. Фото: Иван ВИСЛОВ

Расследование инцидента с нападением учительницы на ученика начато в школе №79 Нижнего Новгорода. Об этом «КП-Нижний Новгород» сообщили в департаменте образования городской администрации.

- С учителя взята объяснительная. Кроме того, будут проведены беседы с педагогическим коллективом, учениками и их родителями, - говорится в сообщении.

Напомним, 5 апреля в соцсетях начали появляться посты о том, что во время урока немецкого языка педагог сначала ударила учебником одного ученика, а затем набросилась на другого.

Предполагается, что преподаватель так отреагировала на поведение кого-то из учащихся. Сейчас выясняются все обстоятельства инцидента.