«Пешеходов разбросало, как кегли»: Машина сбила толпу людей в Нижнем Новгороде

Машина сбила толпу людей в Нижнем Новгороде. Фото: СОЦСЕТИ

В Нижнем Новгороде автомобиль въехал в толпу пешеходов. Пострадали три человека, в том числе ребенок. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.

Авария произошла вечером 1 апреля на улице Голубева в Ленинском районе. Примерно в 19:40 на дороге около дома №3 автомобиль "Чери" сбил группу пешеходов. Очевидцы в соцсетях пишут, что от удара «пешеходов разбросало по дороге, как кегли». Обстоятельства инцидента выясняются.

- За рулем иномарки находился 41-летний мужчина. Он проехал на красный свет, в то время как пешеходы переходили дорогу на разрешающий сигнал светофора. Результаты медицинского освидетельствования показали, что он был трезв, - сообщили в региональном Управлении МВД.

По информации министра здравоохранения региона Давида Мелик-Гусейнова, пострадали три человека, среди них восьмилетний мальчик. На место ДТП выезжали две бригады скорой медицинской помощи и одна бригада центра медицины катастроф.

Медицинская помощь потребовалась женщинам 38 лет и 73 года – они получили сочетанные травмы рук и ног, обе были доставлены в городскую клиническую больницу №13. Пострадавший мальчик с закрытой черепно-мозговой травмой средней степени тяжести доставлен в детскую областную клиническую больницу.

- Состояние здоровья пациентов и тактика оказания помощи взяты на мой личный контроль, - сообщил Мелик-Гусейнов.