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НовостиПроисшествия1 апреля 2023 17:44

МВД: Водитель, сбивший толпу пешеходов на Голубева, был трезв

Стали известны подробности происшествия
Ирина ШВЫРКАЕВА
Ирина ШВЫРКАЕВА
МВД: Водитель, сбивший толпу пешеходов на Голубева, был трезв.

МВД: Водитель, сбивший толпу пешеходов на Голубева, был трезв.

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Водитель иномарки, въехавший в толпу людей в Нижнем Новгороде, в момент ДТП был трезв. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.

- За рулем иномарки находился мужчина 1982 года рождения. Освидетельствован – трезв, - сообщили в ведомстве.

Инцидент произошел вечером 1 апреля на улице Голубева в Ленинском районе. Около дома №3 на дороге автомобиль «Чери» врезался в толпу пешеходов, переходивших проезжую часть. В результате пострадали три человека – две женщины и восьмилетний мальчик. Все они с серьезными травмами были доставлены в больницу.