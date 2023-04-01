МВД: Водитель, сбивший толпу пешеходов на Голубева, был трезв. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Водитель иномарки, въехавший в толпу людей в Нижнем Новгороде, в момент ДТП был трезв. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.

- За рулем иномарки находился мужчина 1982 года рождения. Освидетельствован – трезв, - сообщили в ведомстве.

Инцидент произошел вечером 1 апреля на улице Голубева в Ленинском районе. Около дома №3 на дороге автомобиль «Чери» врезался в толпу пешеходов, переходивших проезжую часть. В результате пострадали три человека – две женщины и восьмилетний мальчик. Все они с серьезными травмами были доставлены в больницу.