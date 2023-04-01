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НовостиПроисшествия1 апреля 2023 17:51

Врачи рассказали о состоянии пешеходов, сбитых иномаркой в Нижнем Новгороде

Пострадали три человека
Ирина ШВЫРКАЕВА
Ирина ШВЫРКАЕВА
Врачи рассказали о состоянии пешеходов, сбитых иномаркой в Нижнем Новгороде.

Врачи рассказали о состоянии пешеходов, сбитых иномаркой в Нижнем Новгороде.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Пешеходы, попавшие под колеса машины на улице Голубева в Нижнем Новгороде, получили серьезные травмы. Об этом сообщил министр регионального здравоохранения Давид Мелик-Гусейнов в своем телеграм-канале.

Инцидент произошел вечером 1 апреля в Ленинском районе. Автомобиль «Чери» сбил толпу пешеходов, переходивших дорогу. В результате пострадали три человека – женщины 38 лет и 73 года, а также 8-летний мальчик. На месте работали две бригады скорой помощи.

Женщины получили сочетанные травмы рук и ног, обе были доставлены в городскую клиническую больницу №13. Пострадавший мальчик с закрытой черепно-мозговой травмой средней степени тяжести доставлен в детскую областную клиническую больницу.

Как сообщили в МВД, водитель в момент аварии был трезв.