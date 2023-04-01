Нижний Новгород
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в Нижнем НовгородеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Нижний Новгород
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в Нижнем НовгородеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Нижний Новгород
+3°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия1 апреля 2023 18:05

Водитель, сбивший пешеходов на Голубева, проехал на красный свет

Пешеходы переходили дорогу на разрешающий сигнал светофора
Ирина ШВЫРКАЕВА
Ирина ШВЫРКАЕВА
Водитель, сбивший пешеходов на Голубева, проехал на красный свет.

Водитель, сбивший пешеходов на Голубева, проехал на красный свет.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Водитель, сбивший пешеходов на улице Голубева в Нижнем Новгороде, проехал на красный свет. Люди переходили дорогу на разрешающий сигнал светофора. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД России по Нижегородской области.

Инцидент произошел вечером 1 апреля в Ленинском районе. Около 19:40 41-летний водитель автомобиля «Чери» сбил троих пешеходов, переходивших проезжую часть. В результате пострадали две женщины и 8-летний мальчик. Все они получили серьезные травмы и были госпитализированы. О состоянии пострадавших рассказали в областном минздраве.

В МВД также уточнили, что водитель в момент аварии был трезв - он прошел освидетельствование.