Водитель, сбивший пешеходов на Голубева, проехал на красный свет. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Водитель, сбивший пешеходов на улице Голубева в Нижнем Новгороде, проехал на красный свет. Люди переходили дорогу на разрешающий сигнал светофора. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД России по Нижегородской области.

Инцидент произошел вечером 1 апреля в Ленинском районе. Около 19:40 41-летний водитель автомобиля «Чери» сбил троих пешеходов, переходивших проезжую часть. В результате пострадали две женщины и 8-летний мальчик. Все они получили серьезные травмы и были госпитализированы. О состоянии пострадавших рассказали в областном минздраве.

В МВД также уточнили, что водитель в момент аварии был трезв - он прошел освидетельствование.