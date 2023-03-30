Концессию по дублеру проспекта Гагарина в Нижнем Новгороде могут заключить в 2023 году

Новая дорога позволит разгрузить проспект Гагарина. Фото: Никита Духник
Концессионное соглашение о строительстве дублера проспекта Гагарина в Нижнем Новгороде могут заключить уже в 2023 году. Об этом сообщает Проектный офис Стратегии развития Нижегородской области со ссылкой на замгубернатора Сергея Морозова.
По его словам, проект первой очереди дублера уже готов. Вторая, третья и четвертая очереди находятся на стадии проектирования.
- В третьем-четвертом квартале этого года планируем заключить концессионное соглашение и начать строительство новой магистрали, - подытожил Сергей Морозов.
Дорога протяженностью 16,1 километра должна разгрузить проспект Гагарина и обеспечить связь новых микрорайонов - Анкудиновский парк, Цветы, Новинки и Новая Кузнечиха.
В рамках четвертой очереди строительства дублёра проспекта Гагарина планируется построить мост через Оку, который соединит Автозаводский район и Новинки.
Для реализации проекта планируется привлечь средства инфраструктурного бюджетного кредита в размере 17,8 млрд рублей.
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