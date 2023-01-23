Проект дублера проспекта Гагарина третьей очереди разработают за 19,7 млн рублей

Стройка. Фото: Елена КРИВЯКИНА

Разработкой проекта и проведением изыскательских работ по третьей очереди дублера проспекта Гагарина в Нижнем Новгороде займется ООО «Институт строительства и проектирования «Спецстройпроект». Подрядчик предложил цену в 19 миллионов 785 тысяч рублей. Об этом сообщается в материалах на сайте госзакупок.

Начальная цена контракта составляла 26 миллионов 373 тысячи рублей, однако победивший в аукционе проектировщик предложил более выгодную стоимость. Всего на получение данного контракта было направлено пять заявок, каждый подрядчик предлагал свою цену за услуги.

Известно, что до 31 июля 2023 года проектировщик должен будет разработать проект планировки и межевания территории. А в срок до 25 августа 2023 года необходимо будет выполнить инженерные изыскания и разработать проектную документацию.

Напомним, что строительные работы будут проходить в четыре этапа. Предварительно общая длина трассы составит около 16 километров. Стоимость строительства объекта и срок работ будут уточняться. Так, новый дублер соединит деловой центр города с промышленными районами и обеспечит прямой маршрут выхода к международному аэропорту «Нижний Новгород».

Ранее власти показали, где пройдет дублер проспекта Гагарина в Нижнем Новгороде. Трасса была скорректирована с учетом планов развития агломерации.

После того, как власти проанализировали градостроительный потенциал данной территории, стало понятно, что с учетом примыкающих территорий он составляет свыше 5 миллионов квадратных метров нового жилья.

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