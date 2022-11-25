В Нижнем Новгороде построят дублер проспекта Гагарина. Фото: Никита Духник, АНО «Проектный офис Стратегии развития Нижегородской области»

Совет по земельным и имущественным отношениям Нижегородской области одобрил строительство дублера проспекта Гагарина, сообщает пресс-служба правительства региона.

Строительные работы будут проходить в четыре этапа. Предварительно общая длина трассы составит около 16 километров. Стоимость строительства объекта и срок работ будут уточняться.

Так, новый дублер соединит деловой центр города с промышленными районами и обеспечит прямой маршрут выхода к международному аэропорту «Нижний Новгород».

- Данный проект является одним из важнейших для развития нижегородской агломерации. Новая магистраль позволит создать дополнительную связь для нагорной и заречной части Нижнего Новгорода по кратчайшему пути, улучшив транспортную связанность территорий Приокского и Автозаводского районов, а также разгрузит существующую улично-дорожную сеть и Мызинский мост. Помимо решения сложившихся транспортных проблем, новая магистраль обеспечит транспортную доступность новых жилых кварталов площадью более пяти миллионов квадратных метров, — подчеркнул заместитель губернатора Нижегородской области Сергей Морозов.