Нижегородку, выбросившую новорожденного сына из окна в кусты, приговорили к трем годам ограничения свободы.
Фото: СУ СКР по Нижегородской области
В Нижегородской области поставлена точка в одном из самых громких происшествий этого года – мать, выбросившую из окна в кусты своего новорожденного сына, приговорили к трем годам ограничения свободы.
Напомним, в середине августа случайная прохожая обнаружила младенца в кустах на улице Агрономической. Слабенький голосок с трудом пробивался из зарослей травы. Замотанный в тряпки малыш едва дышал, но все же отчаянно цеплялся за жизнь. Ошарашенная прохожая тут вызвала медиков и полицию. Только это и спасло кроху. По данному факту сразу же было возбуждено уголовное дело, а следователи принялись искать горе-мамашу, выбросившую новорожденного младенца на улицу. Найти ее удалось спустя почти месяц.
- В ходе расследования и проведенного анализа ДНК была установлена личность и местонахождение матери ребенка, - рассказали в пресс-службе СУ СКР по Нижегородской области. – Ею оказалась 24-летняя жительница дома, рядом с которым и нашли малыша.
Отыскать мать ребенка удалось спустя месяц.
Фото: СУ СКР по Нижегородской области
Как рассказала сама нижегородка, 12 августа она родила ребенка прямо у себя в квартире. Ни медиков, ни скорую помощь она не вызывала. Воспитывать малыша она тоже не собиралась. Поэтому сразу после родов выкинула ребенка в окно. Он упал в ближайший к дому кустарник, где его и нашла проходившая мимо женщина. Все это время продолжалось расследование уголовного дела, и вот теперь в нем поставлена точка.
- Решением суда 24-летняя обвиняемая признана виновной в «Покушении на убийство матерью новорожденного ребенка», - сообщили в СУ СКР по Нижегородской области. –Она приговорена к трем годам ограничения свободы.
Что касается самого малыша, то медикам удалось его выходить. Мальчика назвали Иваном и подыскали для него приемных родителей.
- Мальчика выписали из детской городской клинической больницы 19 сентября, спустя пять недель после рождения, - рассказали в региональном министерстве социальной политики. Совсем недавно малыша усыновили. Кто стал его приемными родителями, в соответствии с законом не разглашается.
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