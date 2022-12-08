Нижегородку, выбросившую новорожденного сына из окна в кусты, приговорили к трем годам ограничения свободы. Фото: СУ СКР по Нижегородской области

В Нижегородской области поставлена точка в одном из самых громких происшествий этого года – мать, выбросившую из окна в кусты своего новорожденного сына, приговорили к трем годам ограничения свободы.

Напомним, в середине августа случайная прохожая обнаружила младенца в кустах на улице Агрономической. Слабенький голосок с трудом пробивался из зарослей травы. Замотанный в тряпки малыш едва дышал, но все же отчаянно цеплялся за жизнь. Ошарашенная прохожая тут вызвала медиков и полицию. Только это и спасло кроху. По данному факту сразу же было возбуждено уголовное дело, а следователи принялись искать горе-мамашу, выбросившую новорожденного младенца на улицу. Найти ее удалось спустя почти месяц.

- В ходе расследования и проведенного анализа ДНК была установлена личность и местонахождение матери ребенка, - рассказали в пресс-службе СУ СКР по Нижегородской области. – Ею оказалась 24-летняя жительница дома, рядом с которым и нашли малыша.

Отыскать мать ребенка удалось спустя месяц. Фото: СУ СКР по Нижегородской области

Как рассказала сама нижегородка, 12 августа она родила ребенка прямо у себя в квартире. Ни медиков, ни скорую помощь она не вызывала. Воспитывать малыша она тоже не собиралась. Поэтому сразу после родов выкинула ребенка в окно. Он упал в ближайший к дому кустарник, где его и нашла проходившая мимо женщина. Все это время продолжалось расследование уголовного дела, и вот теперь в нем поставлена точка.

- Решением суда 24-летняя обвиняемая признана виновной в «Покушении на убийство матерью новорожденного ребенка», - сообщили в СУ СКР по Нижегородской области. –Она приговорена к трем годам ограничения свободы.

Что касается самого малыша, то медикам удалось его выходить. Мальчика назвали Иваном и подыскали для него приемных родителей.

- Мальчика выписали из детской городской клинической больницы 19 сентября, спустя пять недель после рождения, - рассказали в региональном министерстве социальной политики. Совсем недавно малыша усыновили. Кто стал его приемными родителями, в соответствии с законом не разглашается.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Нижегородка, выбросившая новорожденного сына из окна в кусты, пойдет под суд

Только чудом младенца отыскала местная жительница (подробности)

Отец ребенка не знал о беременности: Нижегородка рассказала, почему выбросила новорожденного сына из окна в кусты

Младенец, выброшенный из окна в кусты, все ещё остается в нижегородской больнице (подробности)