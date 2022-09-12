Родила прямо в квартире: Следователи отыскали нижегородку, выбросившую своего новорожденного ребенка из окна в кусты

24-летняя нижегородка родила и выбросила младенца из окна в кусты. Фото: СУ СКР по Нижегородской области

В середине августа случайные прохожие обнаружили в кустах на улице Агрономической в Нижнем Новгороде новорожденного младенца. Ребенок лежал прямо среди травы и едва дышал. Только чудом ему удалось выжить. Тут же к спасению ребенка подключились медики.

- Ребенок доставлен в детскую городскую клиническую больницу. Находится в тяжелом состоянии, подключен к аппарату ИВЛ. Врачи делают все возможное для улучшения состояния младенца, - рассказали тогда врачи.

Сразу же по данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Оставление в опасности». Однако главный вопрос оставался без ответа – откуда в кустах взялся ребенок и кто его туда выбросил? И вот сегодня ответ на этот вопрос был найден. Спустя почти целый месяц следователям удалось отыскать горе-мамашу.

- В ходе расследования и проведенного анализа ДНК была установлена личность и местонахождение матери ребенка, - рассказали в пресс-службе СУ СКР по Нижегородской области. – Ею оказалась 24-летняя жительница дома, рядом с которым и нашли малыша.

Как рассказала сама нижегородка, 12 августа она родила ребенка прямо у себя в квартире. Ни медиков, ни скорую помощь она не вызывала. Воспитывать малыша она тоже не собиралась. Поэтому сразу после родов выкинула ребенка в окно. Он упал в ближайший к дому кустарник, где его и нашли прохожие.

- Сейчас по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство матерью новорожденного ребенка», - рассказали следователи. – Сейчас женщина задержана, с ней проводятся следственные действия. В ближайшее время будет решаться вопрос об избрании меры пресечения.

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