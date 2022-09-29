Нижегородка, выбросившая новорожденного сына из окна в кусты, пойдет под суд. Фото: СУ СКР по Нижегородской области

В Нижнем Новгороде завершилось расследование уголовного дела в отношении 24-летней нижегородки, выбросившей новорожденного сына из окна в кусты. Напомним, в середине августа местная жительница обнаружила в кустах на улице Агрономической в Нижнем Новгороде новорожденного младенца. Ребенок лежал прямо среди травы и едва дышал.

Только чудом ему удалось выжить. Сразу же по данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Оставление в опасности», а следователи принялись искать горе-мамашу, пожелавшую расправиться со своим ребенком таким жестоким способом. Найти ее удалось спустя почти месяц.

- В ходе расследования и проведенного анализа ДНК была установлена личность и местонахождение матери ребенка, - рассказали в пресс-службе СУ СКР по Нижегородской области. – Ею оказалась 24-летняя жительница дома, рядом с которым и нашли малыша.

Расследование уголовного дела завершено. Фото: СУ СКР по Нижегородской области

Как рассказала сама нижегородка, 12 августа она родила ребенка прямо у себя в квартире. Ни медиков, ни скорую помощь она не вызывала. Воспитывать малыша она тоже не собиралась. Поэтому сразу после родов выкинула ребенка в окно. Он упал в ближайший к дому кустарник, где его и нашли прохожие.

Сейчас в отношении горе-мамаши возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство матерью новорожденного ребенка». Его расследование уже завершено. Теперь дело передано в суд.

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