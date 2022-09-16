Отец ребенка не знал о беременности: Нижегородка рассказала, почему выбросила новорожденного сына из окна в кусты

Родила прямо в квартире. Фото: СУ СКР по Нижегородской области

Всё новые и новые подробности появляются в ужасающей истории, произошедшей в середине августа в Нижнем Новгороде, где 24-летняя девушка родила ребёнка и выбросила его из окна в кусты. Малыша удалось спасти, его нашли жители первого этажа и тут же передали медикам. Сейчас младенец по-прежнему остается в больнице, но состояние его значительно улучшилось. Ему дали имя Иван.

Тем временем полиция активно разыскивала горе-мать и вот спустя почти месяц поиски дали свои плоды. Личность и местонахождение нижегородки были установлены, ей оказалась Ольга Г. (имя изменено – прим.) жительница дома, рядом с которым и нашли малыша. На женщину уже завели уголовное дело по статье: «Покушение на убийство матерью новорожденного ребенка».

Как рассказала сама нижегородка, отец выброшенного ребёнка о беременности ничего не знал, а, узнав о случившемся, и вовсе никак не отреагировал. Ольга также признается, что хоть ребенок и был нежеланным, ей его жалко и свой поступок она оценивает плохо, вины не отрицает.

– Так сложились обстоятельства. Сделано и сделано, – рассказала журналистам программы «Кстати» нижегородка. – Мне стыдно. У меня были гормоны во время беременности и дальше такой поступок.

К слову, новорожденный мальчик не первый ребёнок Ольги, у неё растёт маленькая дочка. Судя по поведению Ольги, сама она находится не в лучшем состоянии: выглядит поникшей и говорит с комом слёз в горле.

– Такие случаи вовсе не новость. Похоже на послеродовой психоз, правда, встречается он не так часто. Больше распространена послеродовая депрессия на фоне эмоционального выгорания, усталости и смены образа жизни. Молодые мамочки почти не спят, все в заботах и чувствуют себя беспомощно. Такая депрессия возникает через один ли два месяца после родов, – делится семейных психолог Галина Зотова. – Тут не помогут речи «А вот мы в свое время и работали и детей растили», нет. Депрессия – это болезнь и её надо лечить. Не надо игнорировать просьбы о помощи и уязвимое состояние молодых мам.

По словам специалиста, послеродовой психоз мешает нормально мыслить, в голове всё путается, возникают галлюцинации. В таком состоянии женщины могут навредить и себе, и новорождённым.

– Привести к такому состоянию могло что угодно. Может, это врожденное заболевание у самой женщины, либо по её семейной линии. Может, дома что-то не так сложилось, конфликты с партнёром, домашнее насилие. Факторов полно, но ясно, что таким людям нужна квалифицированная помощь и лечение. Больше сможет сказать экспертиза, – подытоживает психолог.

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