Нижегородская область победила в четырех номинациях премии Russian Traveler Awards

«Культурно-исторический объект/музей» — культурные пространства «Пакгаузы на Стрелке» Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

Нижегородская область победила в четырех номинациях ежегодной премии Russian Traveler Awards, посвященной главным туристическим возможностям страны. Церемония награждения проходила в Москве 5 декабря. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства со ссылкой на АНО «Центр 800».

Церемония награждения проходила в Москве Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Победителей в номинациях на тему путешествий определяли с помощью открытого народного голосования. По результатам выбора россиян Нижегородская область одержала победу в четырех номинациях из тринадцати:

– «Культурно-исторический объект/музей» — культурные пространства «Пакгаузы на Стрелке»;

– «Национальное блюдо» — городецкий пряник;

– «Народный промысел» — золотая хохлома;

– «Природные объекты» — озеро Светлояр.

Кроме того, в номинации «Экомаршрут» третье место заняла экотропа «Заповедный лес», которая находится в Керженском заповеднике.

Пакгаузы Нижнего Новгорода в этом году также победили в премии «Сделано в России» в номинации «Креативные пространства». Издание «Сноб» ежегодно вручает эту премию лучшим реализованным российским проектам.

И это еще не все. Пакгаузы стали лауреатом в номинации «Лучший реализованный проект реставрации». Авторы пространства на Стрелке – архитектурное бюро «СПИЧ».

Стоит отметить и озеро Светлояр в Воскресенском районе Нижегородской области. Этот объект вошел в десятку главных мест силы России.

Озеро Светлояр в Воскресенском районе Нижегородской области Фото: Юлия ВАСИЛИШИНА

– Я уверен, что победа в такой престижной профессиональной премии даст дополнительный импульс развитию данных объектов и туризма в регионе в целом, — поделился министр туризма и промыслов Нижегородской области Сергей Яковлев.