Озеро Светлояр вошло в десятку главных мест силы России. Фото: Юлия ВАСИЛИШИНА

Озеро Светлояр в Воскресенском районе Нижегородской области вошло в десятку главных мест силы России. Таковы итоги первого этапа всероссийского голосования «Места силы России».

- «Места силы России» - это не просто калейдоскоп самых разных уголков страны, рассказ об истории возникновения того или иного объекта. Не последнюю роль играют легенды, связанные с «местами силы», - рассказали в межрегиональной общественной организации поддержки молодежных инициатив «Молодежная палата». – Главная задача проекта – показать россиянам уникальность нашей страны - от Камчатки до Москвы, от Карелии до Геленджика.

В сентябре стартовал второй этап голосования, в ходе которого будет выбран лидер проекта «Места силы России». При этом Нижегородская область вполне может стать лидером этого списка.

- Уверен, что проект «Места силы России» выполняет очень важную задачу - объединяет нас вокруг своей Родины, - отметил доктор филологических наук, главный редактор издательства «Литера» и автор ряда исследований и книг об озере Светлояр Николай Морохин. - Всю нашу жизнь мы должны познавать родную страну, открывая для себя все новые и новые ее грани.

За озеро, которое называют «нижегородским зазеркальем», можно проголосовать на сайте проекта.

Напомним, озеро Светлояр расположено в 1,5 километрах от села Владимирское Воскресенского района. С высоты оно кажется ровным овалом, а глубина его превышает 33 метра. Вопрос происхождения озера до сих пор открытый. В разные годы учеными выдвигались самые разные версии – ледниковое, карстовое, вулканическое и метеоритное происхождение.

История озера Светлояр тесно связана с легендой о граде Китеже. Как гласит предание, в прежние времена на берегу озера располагалось огромное поселение – с храмами, ярмарками, мастерскими и десятками улиц. Живший там народ славился своей благочестивой жизнью и верой в Бога. Поэтому когда в русской земле началось нашествие Батыя, в Китеже стали не готовиться к атакам, а еще усерднее молиться.

Праведный народ просил господа уберечь их от рук завоевателей. Увидев совсем незащищенный город, Батый рассчитывал на легкую победу. Однако стоило его войскам подойти к Китежу, как из-под земли начали бить фонтаны воды, которые вскоре полностью поглотили город. По легенде, колокольни города и необычные огоньки и сейчас можно разглядеть на дне озера.