Пакгаузы на Стрелке отмечены премией «Сделано в России»

Нижегородские пакгаузы победили в народном голосовании. Фото: Тг-канал Олега Берковича.

Нижегородские пакгаузы победили в премии «Сделано в России» в номинации «Креативные пространства». Об этом сообщил заместитель губернатора Нижегородской области Олег Беркович в своем Телеграм-канале. Издание «Сноб» ежегодно вручает эту премию лучшим реализованным российским проектам.

По словам Берковича, в народном голосовании пакгаузы обошли даже столичную ГЭС-2 и на данный момент являются самым титулованным креативным пространством в стране.

- В другой части Москвы прямо сейчас Пакгаузы получили 2 награды Innovative Public Interior Award: как лучший объект культуры и как «выбор года», то есть лучший среди победителей! - написал заместитель главы региона.

Напомним, пакгаузы были созданы к Всероссийской промышленной и художественной выставке 1896 года. После этого о них долгое время ничего не было известно, пока на территории бывшего речного порта не началась реконструкция. Историческим строениям решили дать новую жизнь и был разработан проект по их сохранению. Летом этого года пакгаузы открылись уже в качестве концертного и выставочного залов.

Ранее сообщалось, что нижегородские пакгаузы стали лауреатом международной премии «Золотой Трезини».