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НовостиОбщество20 ноября 2022 12:58

Пакгаузы на нижегородской Стрелке стали лауреатом международной премии «Золотой Трезини»

Они признаны лучшим реализованным проектом реставрации
Анастасия СТЕПАНЕНКО
Пакгаузы на нижегородской Стрелке стали лауреатом международной премии «Золотой Трезини» ФОТО: телеграм-канал Глеба Никитина

Пакгаузы на нижегородской Стрелке стали лауреатом международной премии «Золотой Трезини» ФОТО: телеграм-канал Глеба Никитина

Пакгаузы на нижегородской Стрелке стали лауреатом международной премии «Золотой Трезини». Об этом в своем телеграм-канале сообщает Глеб Никитин.

Победителями премии были выбраны проекты из Бразилии, Германии, Индонезии, Испании, Китая, Кубы, Мексики, Таиланда и России.

Нижегородские пакгаузы стали лауреатом в номинации «Лучший реализованный проект реставрации». Авторы пространства на Стрелке – архитектурное бюро «СПИЧ».

Кроме того, и Нижегородская ярмарка взяла свой главный приз, только уже на премии Russian Event Awards «Национальное событие 2022» – 200-летие Ярмарки.

– Эта награда – доказательство того, что все усилия в развитие площадки, её событийное наполнение – всё сделано правильно! – отметил Глеб Никитин.