Глубина снега в Нижнем Новгороде после метели в ночь на 8 марта составила 73 см

Сильная метель прошла в ночью с 7 на 8 марта Фото: Кристина БЕРБАСОВА

Сильная метель прошла в Нижнем Новгороде ночью с 7 на 8 марта. За несколько часов в городе выпало около 4 сантиметров осадков. Уже утром 8 марта глубина снега была равна 73 сантиметрам. Об этом сообщает сервис Яндекс. Погода.

О том, что ночью будет сильный снег, предупредили в ГУ МЧС России по Нижегородской области вечером 7 марта. В ведомстве сообщали, что движение на дорогах может быть затруднено, а поездки на легковом транспорте могут представлять опасность.

А сегодня утром дороги города укрыты снежным покрывалом, из-за чего на некоторых участках не видно даже разметки.

На некоторых участках дороги не видно даже разметки Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

Кроме того, ожидалось, что среда, 8 марта, выдастся пасмурной, без яркого и пригревающего солнышка. Однако на 10.20 на улице светит ослепляющее солнце, которое топит выпавший снег. Туч на небе пока не видно.

Но, как мы ранее сообщали, настоящая весна, по прогнозам синоптиков, придёт в наш регион только в конце марта.

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