Сильный снег ожидается в Нижегородской области с 7 по 8 марта Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

Сильный снег ожидается по Нижегородской области и Нижнему Новгороду в ближайшие два часа. Он сохранится и ночью 7 марта, и утром 8 марта. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области со ссылкой на ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС».

В связи со снегопадом повышается вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций. Возможны заторы на дорогах, нарушения в работе дорожников и коммунальщиков, а также увеличение количества ДТП. Работа аэропортов тоже может быть затруднена.

Есть вероятность обрушения зданий и конструкций под тяжестью снега.

– В условиях сильного снегопада ограничьте использование автотранспорта, по возможности воздержитесь от поездок по городу. Находясь в личном транспорте, соблюдайте достаточную дистанцию, максимально ограничьте скорость, исключите резкие торможения, – предупреждают в ведомстве.

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