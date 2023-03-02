Прогноз погоды в Нижнем Новгороде на март 2023. Фото: Михаил ФРОЛОВ

На улице уже второй день весны, а это значит, что в одних регионах началось таяние снега и установилась плюсовая температура, а в других – погода пока ничем не отличается от зимней. В Нижнем Новгороде и области показатели термометра пока держатся на минусовой отметке, вокруг лежит снег, зато солнце стало чаще появляться на небосводе и радовать своим светом. Горожанам не терпится снять свои тяжелые шубы и пуховики, чтобы начать радоваться теплым дням. Но когда они наступят? Рассказываем прогноз погоды в Нижнем Новгороде на март 2023.

Итак, по прогнозам синоптиков, настоящая весна придёт в наш регион только в конце марта. Выходит, что ждать придётся ещё три недели, а может, и больше.

– Какие бы оттепели не были днём, ночью всё равно будет отрицательный фон, поэтому март можно считать очередным зимним месяцем, – поделилась с «Комсомолкой» пресс-секретарь ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС» Ольга Мокеева. – Да, конечно, были у нас и ранние весны, но, в целом, будем ждать приход настоящей весны уже в третьей декаде марта.

В первый месяц весны температурный фон в среднем останется в пределах нормы и составит от -2 до -4 градусов. Однако не стоит забывать, что днём может разогревать, а ночью вновь становится холоднее. Осадки также будут около среднего многолетнего значения – 25-40 миллиметров.

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