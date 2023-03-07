Дождь со снегом и небольшой минус: Какой будет погода в Нижнем Новгороде 8 марта

Прогноз погоды на 8 марта 2023 года. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

На улице март, но зима пока не торопится сдавать свои позиции: температура за окном колеблется от минусовых значений до нуля градусов, а город временами накрывают снегопады. Так какой погоды ожидать в Нижнем Новгороде в Международный женский день? Выглянет ли на небе солнце? Станет ли теплее на улице? Ответ – маловероятно. Как бы ни хотелось прекрасным нижегородкам получить в свой праздник отличную погоду, природа распорядилась по-своему.

Среда, 8 марта, выдастся пасмурной, без яркого и пригревающего солнышка. Утром термометры покажут от -3 до -5 градусов, днем, вечером и ночью температура воздуха будет колебаться от -2 градусов до нуля.

С утра ожидается небольшой снег, а уже ближе к вечеру и ночи пойдёт дождь со снегом. Ветер сменит три направления, его скорость достигнет 4,8 метра в секунду. Влажность воздуха составит 78-89% в течение суток, а атмосферное давление – 741-750 миллиметров ртутного столба.

И всё же горожанам не стоит отчаиваться, синоптики пообещали, что настоящая весна придёт в Нижегородскую область уже в конце марта.

– Какие бы оттепели не были днём, ночью всё равно будет отрицательный фон, поэтому март можно считать очередным зимним месяцем, – поделилась с «Комсомолкой» пресс-секретарь ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС» Ольга Мокеева. – Да, конечно, были у нас и ранние весны, но, в целом, будем ждать приход настоящей весны уже в третьей декаде марта.

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