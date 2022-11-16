Три дня писал сообщения от имени убитой: В Нижегородской области суд вынес приговор мужчине, убившему свою беременную 21-летнюю любовницу

Убийце 21-летней нижегородки Виктории Гущиной дали 9,5 лет колонии строгого режима. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

В Нижегородской области поставлена точка в очередном громком деле. 16 ноября Кстовский городской суд вынес приговор мужчине, который этим летом жестоко убил свою 21-летнюю любовницу, а потом три дня прятал тело, пытаясь запутать следствие. Его приговорили к 9,5 годам колонии строгого режима.

Эта чудовищная история произошла в начале июля. В Кстовском районе неожиданно пропала 21-летняя Виктория Гущина. Обстоятельства исчезновения молодой красивой девушки оказались весьма странными, и чем больше подробностей появлялось в этой истории, тем более запутанной она становилась.

«Таксист симпатичный»

21-летняя Виктория Гущина жила в городе Кстово, где работала в детском саду. Девушка рано осталась без родителей, и самым близким человеком для нее была подруга Анна Р., которая и подняла всех на уши после ее исчезновения: обратилась в полицию и к волонтерам.

21-летняя Виктория Гущина жила в городе Кстово, где работала в детском саду. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

По словам девушки, 5 июля около 15 часов Вика написала ей в «Вотсапе» сообщение следующего содержания: «Аня, я поехала в Нижний Новгород, таксист очень симпатичный». 6 июля с неизвестного номера пришло сообщение «Не переживайте, я нормально, завтра вечером приеду. Телефон тупит, я его утопила», а на следующий день её телефон был найден в деревне Ржавка, в нем не было одной сим-карты…

Версия суицида отметалась сразу

Весь город следил за этой жуткой историей, волонтеры и добровольцы вышли на поиски, у водителей попросили записи с видеорегистраторов, которые могли засечь ту самую машину, на которой уехала Вика, но девушка как сквозь землю провалилась. Люди строили разные версии: от банального загула до суицида, однако и то, и другое знакомые отмели сразу.

- Вика не могла просто так взять и загулять, к тому же у нее дома остались кот и собака, которых она бы ни за что не бросила, - сразу заявила Анна.

В суицид верная подруга также не верила с самого начала, и у нее были железобетонные аргументы.

- Она [Вика] должна быть беременна, она очень любит детей и готова оставить этого ребенка для себя. Работает в садике и души не чает в детях. Она не могла бы ничего сделать с собой сама, хоть и была на нервах в последнее время из-за неудавшихся личных отношений. Она бы вышла на связь или со мной, или с тетей, - волновалась тогда подруга.

Прятал тело и писал смс

Викторию искали три дня. 8 июля ее тело обнаружили в лесополосе около деревни Зелецино в Кстовском районе. Вскоре задержали и подозреваемого – им оказался 34-летний любовник Виктории. Несмотря на то, что мужчина был женат, он продолжительное время состоял в отношениях с молодой девушкой.

Как установили следователи СК, ссора Вики и ее ухажера произошла ещё 5 июля около 16 часов в лесополосе около реки Кудьма – получается, что смски про такси подруге приходили в то время, когда Вика была уже мертва. Убийца хладнокровно расправился с хрупкой маленькой девушкой, после чего «примерный семьянин» пытался отвести от себя всяческие подозрения.

Викторию искали три дня. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

- Конфликт произошел по причине того, что девушка высказала мужчине намерение сообщить об их длительных интимных отношениях его супруге. Обвиняемый сдавил обеими руками шею потерпевшей, в результате чего она потеряла сознание. Затем он взял нож и нанес им не менее трех ударов в область шеи потерпевшей. С целью сокрыть следы, обвиняемый волоком оттащил тело потерпевшей, спрятав в кустах, после чего совершил действия для обеспечения себе алиби, - говорится в материалах Кстовского городского суда.

Расследование уголовного дела заняло несколько месяцев. Убийца признал свою вину, во всем раскаялся и даже принес извинения родным и близким Виктории. Сегодня суд вынес ему приговор: девять с половиной лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Удалось ли мужчине таким образом сохранить свою семью, не уточняется…

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