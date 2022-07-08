«Я поехала в Нижний Новгород, таксист очень симпатичный»: Беременная девушка бесследно исчезла, сев в такси, а через два дня её телефон без сим-карты нашли на обочине

21-летняя Виктория Гущина пропала 5 июля по дороге в Нижний Новгород. Фото: СОЦСЕТИ

В Нижегородской области волонтеры и полиция разыскивают 21-летнюю девушку, которая исчезла три дня назад при странных обстоятельствах. Она поехала на такси из Кстова в Нижний Новгород, после чего перестала выходить на связь, а спустя двое суток её мобильник без сим-карты был найден на обочине дороги в местной деревне. Чем больше появляется подробностей в этой загадочной истории, тем более запутанной она становится.

21-летняя Виктория Гущина живет в городе Кстово, где работает воспитателем в детском саду. Девушка рано осталась без родителей, и самым близким человеком для нее была подруга Анна Русакова, которая и обратилась в полицию после её исчезновения. Сейчас Анна бьет во все колокола и просит помощи у нижегородцев и жителей Кстова в поисках Виктории.

По словам девушки, 5 июля около 15 часов Вика написала ей в «Вотсапе» сообщение следующего содержания: «Аня, я поехала в Нижний Новгород, таксист очень симпатичный». 6 июля с неизвестного номера пришло сообщение «Не переживайте, я нормально, завтра вечером приеду. Телефон тупит, я его утопила», а на следующий день её телефон был найден в деревне Ржавка, в нем не было одной сим-карты.

Близкие уверены, что с девушкой что-то случилось. Фото: СОЦСЕТИ

- Она пытается выйти на связь со второй симки, либо это автодозвон. Нужно отследить геопозицию, - говорит Анна. Девушка уверена: Вика не могла просто так загулять, с ней наверняка что-то случилось.

- У нее дома остались животные – кот и собака. Она их очень любила и не могла оставить так надолго одних без воды и еды, - рассказывает подруга.

По ее словам, у Вики не было постоянного молодого человека, и последний роман завершился драмой, что может натолкнуть на мысль о возможном суициде. Но и эту версию подруга опровергает.

- Она должна быть беременна, она очень любит детей и готова оставить этого ребенка для себя. Работает в садике и души не чает в детях. Она не могла бы ничего сделать с собой сама, хоть и была на нервах в последнее время из-за неудавшихся личных отношений. Она бы вышла на связь или со мной, или с тетей, - волнуется подруга.

На какой машине уехала Вика, никто не знает. Известно лишь, что автомобиль был черного цвета. Анна очень переживает за подругу и просит водителей, проезжавших по маршруту Кстово – Нижний Новгород в районе 15-18 часов 5 июля и имеющих видеорегистраторы, связаться с ней.

Приметы пропавшей: худощавого телосложения, рост 150 см, волосы темно-русые с мелированием, стрижка каре, глаза карие.

Особые приметы: две временные татуировке на руке и ноге

В чем была одета Вика в момент исчезновения, неизвестно. Если у вас есть какая-либо информация о местонахождении пропавшей Виктории Гущиной, позвоните в полицию или свяжитесь с волонтерами по телефону 8(831)28-38-200.