Дело об убийстве беременной нижегородки Виктории Гущиной дошло до суда

Жизнь Виктории оборвалась 5 июля, она была задушена в ходе конфликта. Фото: СОЦСЕТИ

34-летнего нижегородца будут судить за убийство 21-летней беременной Виктории Гущиной из Кстова. Как сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР, расследование этого уголовного дела завершено. Подозреваемый во всем сознался и сейчас находится под стражей в ожидании суда.

Как выяснили следователи, жизнь Виктории оборвалась 5 июля около четырех часов дня в лесополосе у деревни Зелецино.

- В ходе ссоры обвиняемый задушил 21-летнюю девушку и нанес по ее телу несколько ударов ножом. Он избавился от тела и скрылся с места преступления, - сообщили в пресс-службе.

Предполагаемый убийца женат, а Виктория была его любовницей и находилась на раннем сроке беременности. Вероятно, конфликт между ними возник на почве таких вот непростых отношений. Когда девушка уже была мертва, злоумышленник отправил с ее телефона несколько сообщений подруге в мессенджере, чтобы та не волновалась, и что телефон тупит. После этого никто уже не мог дозвониться по этому номеру. Таким образом мужчина, очевидно, попытался выиграть для себя время, но лучшая подруга девушки сразу заподозрила неладное и объявила в розыск. Спустя три дня страшная догадка подтвердилась - тело Виктории было найдено. Многие винили в случившемся таксиста, ведь одним из последних сообщений с телефона девушки было: «Аня, я поехала в Нижний Новгород, таксист очень симпатичный». Следователи и полиция Кстовского района сработали оперативно - подозреваемого задержали через несколько часов. Тут-то и выяснилось, что Виктория и не планировала никуда уезжать на такси.

Расследование этого дела велось два месяца и вот, когда все доказательства уже собраны, утверждено обвинительное заключение. Судить мужчину будут по статье «убийство».