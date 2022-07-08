Пропавшая три дня назад 21-летняя Виктория Гущина найдена погибшей в Нижегородской области Фото: СОЦСЕТИ

21-летняя Виктория Гущина, пропавшая бесследно в Нижегородской области три дня назад, найдена погибшей сегодня, 8 июля. Об этом сообщили представители поисково-спасательного центра "Рысь" в социальных сетях.

Напомним, история исчезновения девушки всколыхнула нижегородские СМИ и группы в социальных сетях. Викторию Гущину искали волонтёры и полиция. Ранее мы рассказывали, что девушка поехала на такси из Кстова в Нижний Новгород, после чего перестала выходить на связь, а спустя двое суток её мобильник без сим-карты был найден на обочине дороги в местной деревне. И чем больше появлялось подробностей в этой загадочной истории, тем более запутанной она становилась.

Изначально тревогу забила лучшая подруга Виктории – Анна Русакова. Она рассказала, что 5 июля около 15 часов Вика написала ей в "Вотсапе" сообщение следующего содержания: "Аня, я поехала в Нижний Новгород, таксист очень симпатичный". 6 июля с неизвестного номера пришло сообщение "Не переживайте, я нормально, завтра вечером приеду. Телефон тупит, я его утопила", а на следующий день её телефон был найден в деревне Ржавка, в нём не было одной сим-карты.

Сегодня полиция объявила официальный розыск 21-летней Виктории.

Каких-либо других официальных данных о случившемся с девушкой и о её гибели пока нет. "Комсомольская правда" будет следить за развитием событий.

Редакция "КП – Нижний Новгород" выражает соболезнования родным и близким Виктории.