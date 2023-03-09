Книжный магазин появился на месте «Алексеевских рядов» в Нижнем Новгороде

Проект реализуется частной компанией. Фото: Алена Надточеева.

На месте легендарного павильона «Алексеевский ряд» на площади Минина в Нижнем Новгороде появился книжный магазин с кофейней. Пока он еще официально не открылся, но, судя по всему, это случится совсем скоро.

Здесь можно будет найти подписные издания. Фото: Алена Надточеева.

– Проект реализуется не при поддержке министерства культуры Нижегородской области, этим занимается частная компания, – рассказал «Комсомолке» источник, знакомый с ситуацией. – В этом месте можно будет найти подписные издания, а также уникальную периодику, книги локальных издательств. Будет комфортно взять кофе, книгу и посидеть на втором этаже в читальной зоне.

В магазине состоялось техническое открытие. Фото: Алена Надточеева.

Накануне в магазине состоялось техническое открытие. Сейчас сотрудники заняты распаковкой и расставлением книг на полках.

Скоро заработает и кофейня. Фото: Алена Надточеева.

Напомним, что демонтаж торгового павильона «Алексеевский ряд» начался в мае 2021 года. Магазин просуществовал более 25 лет, стал приметой эпохи девяностых, и у многих нижегородцев есть воспоминания, связанные с этим местом.

– У данного торгового объекта закончился договор на размещение, продлить его предприниматель не мог ни при каких условиях – объект уже не соответствовал современным требованиям пожарной безопасности, – сообщал тогда глава Нижегородского района Илья Лагутин.

Позже стало известно, что на месте бывшего ТК «Алексеевский ряд» появится новый современный объект. Масштабы и объемные решения павильона было решено сохранить, однако частично изменив архитектурные решения.

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