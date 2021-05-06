Стало известно, что появится на месте «Алексеевских рядов»

Торговый павильон просуществовал на этом месте более 25 лет. Фото: Google Карты

На днях в Нижнем Новгороде начали демонтировать легендарный павильон «Алексеевский ряд», расположенный на площади Минина. Магазин, проработавший более 25 лет, стал приметой эпохи девяностых, и у многих нижегородцев так или иначе есть воспоминания, связанные с «Алексеевскими рядами». Поэтому неудивительно, что горожан волнует судьба этого места. «Комсомолка» узнала, как планируется использовать освободившуюся территорию.

«Реконструкцией объекта предусматривается сохранение масштаба и объемного решения павильона с частичным изменением его архитектурного решения. Предполагается, что в павильоне будет размещаться городской магазин - библиотека современного формата обслуживания и времяпрепровождения», - рассказали нам в администрации Нижнего Новгорода.

Сейчас павильон демонтируют. Фото: Ольга КУРЕНКОВА

Сейчас рабочие выполнили демонтаж остекления магазина и приступили к разбору капитальных конструкций. В какие сроки на этом месте появится новое заведение, в администрации не уточнили. Возможно, это случится к 800-летию Нижнего Новгорода.