Торговый павильон «Алексеевский ряд» сносят в Нижнем Новгороде

Завершён демонтаж остекления павильона. Фото: Ольга КУРЕНКОВА

Торговый павильон «Алексеевский ряд», расположенный на площади Минина и Пожарского, начали сносить в Нижнем Новгороде. О том, что появится на освобожденном месте, пока неизвестно. Об этом с места событий сообщает корреспондент «Комсомолки».

В настоящее время рабочие завершили демонтаж остекления павильона, затем начнутся работы по сносу капитальных конструкций.

На участке проведения демонтажных работ установлены временные ограждения. Они нужны для того, чтобы исключить несанкционированный проход в опасную зону, создающую угрозу безопасности, жизни и здоровью нижегородцев.

Напомним, ранее мы сообщали, что на Благовещенской площади снесли знак «Нижний Новгород» и стелу «Нижегородский район». Взамен на этом месте появится памятная стела «Город трудовой доблести».

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