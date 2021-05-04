Торговый павильон «Алексеевский ряд» сносят в Нижнем Новгороде

Завершён демонтаж остекления павильона.
Фото: Ольга КУРЕНКОВА
Торговый павильон «Алексеевский ряд», расположенный на площади Минина и Пожарского, начали сносить в Нижнем Новгороде. О том, что появится на освобожденном месте, пока неизвестно. Об этом с места событий сообщает корреспондент «Комсомолки».
В настоящее время рабочие завершили демонтаж остекления павильона, затем начнутся работы по сносу капитальных конструкций.
На участке проведения демонтажных работ установлены временные ограждения. Они нужны для того, чтобы исключить несанкционированный проход в опасную зону, создающую угрозу безопасности, жизни и здоровью нижегородцев.
Напомним, ранее мы сообщали, что на Благовещенской площади снесли знак «Нижний Новгород» и стелу «Нижегородский район». Взамен на этом месте появится памятная стела «Город трудовой доблести».
К ЧИТАТЕЛЯМ
Присоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:
* в группе Вконтакте
* в Одноклассниках
* в Фейсбуке
* в Инстаграм
* в твиттере
Также следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!