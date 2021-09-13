Книжный магазин и кофейня откроют на месте «Алексеевского ряда» в Нижнем Новгороде

Книжный магазин и кофейня появятся на месте «Алексеевского ряда» в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает глава Нижегородского района Илья Лагутин в группе в Facebook «Нижний Новгород Nizhniy Novgorod — Объединяйся!».

По словам Лагутина, на месте бывшего ТК «Алексеевский ряд» появится новый современный объект с учетом всех норм. Его построят на частные инвестиции, а

владельцем нового павильона остался прежний хозяин «Алексеевского ряда».

- У данного торгового объекта закончился договор на размещение, продлить его предприниматель не мог ни при каких условиях — объект уже не соответствовал современным требованиям пожарной безопасности, — написал в сообщении Илья Лагутин.

Теперь на первом этаже торгового павильона появится кофейня, вестибюль, гардероб,и магазины, а на втором этаже - читальный зал.

Напомним, что торговый павильон «Алексеевский ряд» снесли в Нижнем Новгороде еще в мае. На участке проведения демонтажных работ установлены временные ограждения. Они нужны для того, чтобы исключить несанкционированный проход в опасную зону, создающую угрозу безопасности, жизни и здоровью нижегородцев.